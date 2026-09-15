Παυλίδης: Κορυφαίος παίκτης του Αυγούστου στην Πορτογαλία

Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, με τον Έλληνα επιθετικό να αποτελεί έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Μπενφίκα.

Οι εμφανίσεις του 27χρονου φορ έχουν ήδη γράψει ιστορία, καθώς με τα 72 γκολ που έχει πετύχει με τους «αετούς» ανέβηκε στην πέμπτη θέση των κορυφαίων ξένων σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, αφήνοντας πίσω του τον Ισαΐας. Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Όσκαρ Καρντόσο με 172 τέρματα.

Παράλληλα, ο Παυλίδης πραγματοποιεί εντυπωσιακό ξεκίνημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με 14 γκολ σε 11 αγώνες βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στην Ευρώπη στο ξεκίνημα της σεζόν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Transfermarkt.

Οι διακρίσεις, ωστόσο, συνεχίζονται για τον διεθνή Έλληνα επιθετικό. Η εξαιρετική του παρουσία τον Αύγουστο του χάρισε ακόμη μία σημαντική ατομική διάκριση, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του μήνα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας την εκπληκτική αγωνιστική του κατάσταση.