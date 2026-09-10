Στην ελίτ της Μπενφίκα ο Παυλίδης - Μπήκε στο Top-5 των σκόρερ των «αετών»
Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα της Μπενφίκα, καθώς το γκολ του απέναντι στη Μορεϊρένσε τον ανέβασε στην 5η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία των «αετών».
Ο Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε το σκορ στη νίκη της Μπενφίκα με 4-0 επί της Μορεϊρένσε για την 3η αγωνιστική της Primeira Liga και έφτασε πλέον τα 72 γκολ με τη φανέλα του πορτογαλικού συλλόγου.
Με αυτό το τέρμα, ο διεθνής Έλληνας επιθετικός ανέβηκε στην 5η θέση του πίνακα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών της Μπενφίκα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του παρουσία από την ημέρα που μετακόμισε στη Λισαβόνα.
Ο 27χρονος στράικερ, πάντως, έχει ήδη βάλει πλώρη για ακόμη υψηλότερες θέσεις. Συγκεκριμένα, χρειάζεται μόλις δύο ακόμη γκολ για να φτάσει τον Χάρις Σεφέροβιτς, ο οποίος βρίσκεται στην 4η θέση της σχετικής λίστας.