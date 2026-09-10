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Στην ελίτ της Μπενφίκα ο Παυλίδης - Μπήκε στο Top-5 των σκόρερ των «αετών»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα της Μπενφίκα, καθώς το γκολ του απέναντι στη Μορεϊρένσε τον ανέβασε στην 5η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία των «αετών».

Στην ελίτ της Μπενφίκα ο Παυλίδης - Μπήκε στο Top-5 των σκόρερ των «αετών»
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Ο Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε το σκορ στη νίκη της Μπενφίκα με 4-0 επί της Μορεϊρένσε για την 3η αγωνιστική της Primeira Liga και έφτασε πλέον τα 72 γκολ με τη φανέλα του πορτογαλικού συλλόγου.

Με αυτό το τέρμα, ο διεθνής Έλληνας επιθετικός ανέβηκε στην 5η θέση του πίνακα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών της Μπενφίκα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του παρουσία από την ημέρα που μετακόμισε στη Λισαβόνα.

Ο 27χρονος στράικερ, πάντως, έχει ήδη βάλει πλώρη για ακόμη υψηλότερες θέσεις. Συγκεκριμένα, χρειάζεται μόλις δύο ακόμη γκολ για να φτάσει τον Χάρις Σεφέροβιτς, ο οποίος βρίσκεται στην 4η θέση της σχετικής λίστας.

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