Άρης: Με τέσσερις απουσίες στο «Νεόφυτος Χανδριώτης»

Ο Άρης θα έχει την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις του απέναντι σε δύο ομάδες επιπέδου EuroLeague, στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε τους 12 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του, με την αποστολή να αποτελείται από τους Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, Βασίλη Τολιόπουλο, Νένο Ντιμιτρίεβιτς, Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, Λευτέρη Μποχωρίδη, Ματ Μόργκαν, Έι Τζέι Λιντέλ, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Κώστα Αντετοκούνμπο, Θανάση Αντετοκούνμπο και Κεμ Μπιρτς.

Από την αποστολή απουσιάζουν τέσσερις παίκτες. Οι Τανούλης, Μοκόκα και Πουλιανίτης δεν θα αγωνιστούν λόγω τραυματισμών, ενώ εκτός έμεινε και ο Γιόβιτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από ασθένεια.