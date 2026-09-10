Άρης: Με τέσσερις απουσίες στο «Νεόφυτος Χανδριώτης»
Ο Άρης ετοιμάζεται για δύο δυνατά φιλικά τεστ στην Κύπρο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Βασίλη Σπανούλη να ανακοινώνει τη δωδεκάδα της ομάδας.
Ο Άρης θα έχει την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις του απέναντι σε δύο ομάδες επιπέδου EuroLeague, στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».
Ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε τους 12 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του, με την αποστολή να αποτελείται από τους Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, Βασίλη Τολιόπουλο, Νένο Ντιμιτρίεβιτς, Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, Λευτέρη Μποχωρίδη, Ματ Μόργκαν, Έι Τζέι Λιντέλ, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Κώστα Αντετοκούνμπο, Θανάση Αντετοκούνμπο και Κεμ Μπιρτς.
Από την αποστολή απουσιάζουν τέσσερις παίκτες. Οι Τανούλης, Μοκόκα και Πουλιανίτης δεν θα αγωνιστούν λόγω τραυματισμών, ενώ εκτός έμεινε και ο Γιόβιτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από ασθένεια.