· Μπορούσια Ντόρτμουντ

Νίκο Κόβατς για Καρέτσα: «Μίλησα μαζί του, ελπίζουμε θα επιστρέψει στο εγγύς μέλλον»

Ο Κροάτης προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ αναφέρθηκε στην κατάσταση του 18χρονου Έλληνα άσου. 

Νίκο Κόβατς για Καρέτσα: «Μίλησα μαζί του, ελπίζουμε θα επιστρέψει στο εγγύς μέλλον»
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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κατέρρευσε στο ματς με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League και σκόρπισε ανησυχία στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Παράλληλα, στους Βεστφαλούς παρόμοιο πρόβλημα αντιμετώπισε και ο Γιαν-Λουκ Ρίντλε. Ο οποίος διαμομίστηκε στο νοσοκομείο ώρες πριν τον Καρέτσα, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία σε αγώνα της Κ19 για το Youth League.

Ο Νίκο Κόβατς μίλησε για τον Καρέτσα, ενώ έκανε και σύγκριση των περιπτώσεων των δύο νεαρών της Ντόρτμουντ.

«Έχω ήδη μιλήσει μαζί του. Ελπίζουμε ότι θα επιστρέψει μαζί μας στο εγγύς μέλλον», ανέφερε ο Κροάτης προπονητής και συνέχισε αναφορικά με πιθανή σύνδεση με το θέμα του Ρίντλε:

«Αυτό είναι ασυνήθιστο. Φυσικά, εξετάσαμε επίσης αν είχαν φάει το ίδιο πράγμα σε κάποιο σημείο, αλλά δεν βρήκαμε καμία σύνδεση».

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