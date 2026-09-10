Ολυμπιακός: Ο Μαρινάκης θα παρουσιάσει τον Αλγκουαθίλ στους παίκτες

Η νέα εποχή στον Ολυμπιακό ξεκινά και επίσημα το απόγευμα της Πέμπτης (10/9), με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να πιάνει για πρώτη φορά δουλειά στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Ο 55χρονος Βάσκος θα γνωρίσει από κοντά τους νέους του ποδοσφαιριστές και θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση ως τεχνικός των «ερυθρόλευκων», η οποία έχει οριστεί για τις 18:00. Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο αγωνιστικό βήμα της νέας τεχνικής ηγεσίας μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Στον Ρέντη αναμένεται να βρεθεί και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός αναμένεται να παρουσιάσει προσωπικά τον Αλγκουαθίλ στην ομάδα, γνωστοποιώντας και με αυτόν τον τρόπο την έναρξη του νέου κεφαλαίου στον πάγκο του συλλόγου.

Πριν από την έναρξη της προπόνησης θα τελεστεί αγιασμός στις εγκαταστάσεις του Ρέντη. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα αποτελέσει το συμβολικό ξεκίνημα μιας νέας προσπάθειας για τους Πειραιώτες, με τον Αλγκουαθίλ να περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη και να αναλαμβάνει τα πρώτα του καθήκοντα.