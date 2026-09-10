Τεντόγλου: Αναδείχθηκε κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής στίβου για τον Αύγουστο

Νέα κορυφαία διάκριση για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής στίβου για τον Αύγουστο, μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και Diamond League.

Τεντόγλου: Αναδείχθηκε κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής στίβου για τον Αύγουστο
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Ακόμη μία σημαντική διάκριση για τον Μίλτο Τεντόγλου, καθώς η European Athletics τον ανέδειξε κορυφαίο Ευρωπαίο αθλητή στίβου για τον μήνα Αύγουστο.

Ο 28χρονος Έλληνας πρωταθλητής ξεχώρισε χάρη στις εντυπωσιακές εμφανίσεις του, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Ο Τεντόγλου προσγειώθηκε στα 8,44 μέτρα, κατακτώντας τον ευρωπαϊκό τίτλο για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση.

Οι επιτυχίες του, ωστόσο, δεν σταμάτησαν εκεί. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στο Diamond League, πανηγυρίζοντας διαδοχικές νίκες.

Στη Ζυρίχη, μάλιστα, σημείωσε 8,45 μέτρα, επίδοση που του εξασφάλισε και το όριο πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027.

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