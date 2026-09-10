Φρανσίσκο: «Νιώθεις σα να είμαστε οικογένεια – Όλοι χαίρονται που βρίσκονται εδώ»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ήρθε ως ο κορυφαίος γκαρντ της EuroLeague στον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Γάλλος βρήκε εδώ συμπατριώτες του και μαζί τους ξέρει πως πρέπει να πετύχουν στόχους. Αυτό επισήμανε ο ίδιος, αναλύοντας τις πρώτες του μέρες στην προετοιμασία.

Ενθουσιασμένος από τις πρώτες εικόνες από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος είναι καλύτερος απ’ αυτό που περίμενε. Ενθουσιασμένος από τις εγκαταστάσεις και τις παροχές, αλλά και από το οικογενειακό κλίμα στο «τριφύλλι».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Φρανσίσκο:

«Είμαστε περίπου 6 άτομα που μιλάμε γαλλικά. Μαζί με τον Μπόνγκα και τον Μπάντιο. Οπότε ναι, ο κόσμος θα αρχίσει σίγουρα να μιλάει γαλλικά.

Εμείς, τα παιδιά που είμαστε σε Εθνικές, ειδικά εγώ, είμαι πάντα έτοιμος. Οπότε το θέμα τώρα είναι να επιστρέψω, να εξοικειωθώ ξανά με το χώρο, με την ομάδα. Είναι διαφορετικό για τα άλλα παιδιά, που μόλις ήρθαν και προσπαθούν να ξαναβρούν τη φόρμα τους. Εγώ όμως είμαι ήδη σε αυτή τη διαδικασία».

Για τον κόουτς Ομπράντοβιτς και τις πρώτες εντυπώσεις: «Καταπληκτικές, καταπληκτικές. Περίμενα κάτι τέτοιο. Είναι ακόμη καλύτερο απ’ ό,τι πίστευα για να είμαι ειλικρινής. Με τα plays, τις καταστάσεις και όλα όσα θέλει να βάλει στην επίθεση αλλά και στην άμυνα. Για μένα είναι κάτι που πραγματικά μου αρέσει και, ξέρεις, με την ομάδα όλοι συμμετέχουν πάρα πολύ και κάνουν αυτό που πρέπει. Πρέπει να δουλεύουμε σκληρά για να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Οπότε αυτό είναι καλό».

Για το Telekom Center Athens: «Μου αρέσει. Μου αρέσει πολύ. Κάθε φορά που βγαίνω από τα αποδυτήρια και βλέπω ολόκληρο το γήπεδο, λέω ανυπομονώ να έρθει το πρώτο παιχνίδι, γιατί θα είναι τρελό. Το glass floor είναι ωραίο, έχω ήδη εμπειρία με glass floor όταν ήμουν στο Μόναχο, την πρώτη φορά που το είδα. Οπότε ξέρεις, το να παίζεις σε αυτό είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Είναι διαφορετικό και μου αρέσει. Θα έλεγα πως οι ομάδες θα πρέπει να αρχίσουν να το αξιοποιούν και να επιλέγουν το glass floor, γιατί είναι πολύ καλό για εμάς, για την αποφυγή τραυματισμών. Δεν γλιστράει και δεν υπάρχουν αυτοκόλλητα στο παρκέ. Το ότι δεν υπάρχουν αυτοκόλλητα είναι καλύτερο για εμάς τους παίκτες».

Για το αν τον εξέπληξε κάτι άλλο: «Η καθημερινή ρουτίνα της ομάδας, το εστιατόριο, το ότι τρώμε εκεί πρωινό, μεσημεριανό… Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και πραγματικά όλοι, το staff επίσης, όλοι θέλουν να συμμετέχουν και να είναι κοντά στην ομάδα. Και το ιατρικό επιτελείο επίσης. Νιώθεις σα να είμαστε μια οικογένεια. Νιώθεις ότι όλοι είναι πραγματικά χαρούμενοι που βρίσκονται εδώ και προσπαθούν ταυτόχρονα να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο. Αυτό μου αρέσει, είναι πολύ καλό».

Για το ποιος από τους συμπατριώτες του του δίνει μεγαλύτερο κίνητρο: «Όλοι μας την ίδια στιγμή. Δίνουμε ο ένας κίνητρο στον άλλο. Ξέρουμε για ποιο λόγο είμαστε εδώ. Φυσικά κάποιες φορές είναι ωραίο να γελάμε, να χαμογελάμε, γιατί είναι ωραίο να έχεις μερικούς Γάλλους μαζί σου. Γιατί εκτός ίσως από τον Μούσα, εγώ δεν είχα πραγματικά έναν Γάλλο συμπαίκτη μαζί μου. Οπότε κάποιες φορές είναι ωραίο να μιλάμε γαλλικά, αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ και τι θέλουμε να πετύχουμε και οι τέσσερίς μας αλλά και όλη η ομάδα. Οπότε ναι, δίνουμε κίνητρο ο ένας στον άλλο».

Για το τι του έλειψε από την Αθήνα: «Ο καιρός. Αυτό μου έλειψε περισσότερο. Το ελληνικό φαγητό. Θα έλεγα η χωριάτικη σαλάτα. Θα έλεγα και το γύρο. Αλλά κυρίως ο καιρός. Νιώθω ότι όταν πηγαίνεις στην προπόνηση είσαι πραγματικά χαρούμενος που πας».

Για το ένα πράγμα του Σιλβέν που δεν περιμένει ο κόσμος: «Είμαι πολύ καλός χορευτής. Μου αρέσει να κάνω πλάκα. Μερικές φορές ο κόσμος με βλέπει σαν έναν άνθρωπο που είναι αρκετά σοβαρός, κυρίως λόγω του χαρακτήρα μου στο μπάσκετ και όλα αυτά. Μου αρέσει να κάνω πλάκες. Μου αρέσει να χορεύω και είμαι gamer. Επίσης μαγειρεύω. Μου αρέσει πολύ να μαγειρεύω».