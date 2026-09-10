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Νέο πλήγμα στην ΑΕΚ: Νοκ άουτ και ο Λάντερς Νόλεϊ

Νέο πρόβλημα προέκυψε στην ΑΕΚ, καθώς ο Λάντερς Νόλεϊ τέθηκε νοκ άουτ ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στη Ρόδο, με τον Αμερικανό φόργουορντ να αισθάνεται ενοχλήσεις στη μέση.

Νέο πλήγμα στην ΑΕΚ: Νοκ άουτ και ο Λάντερς Νόλεϊ
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Η ατυχία συνεχίζεται για την ΑΕΚ, η οποία βλέπει το απουσιολόγιό της να μεγαλώνει ενόψει του δυνατού τεστ με τον Παναθηναϊκό στη Ρόδο.

Ο Λάντερς Νόλεϊ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση, έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε, και αυτή την ώρα υποβάλλεται σε εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ BC, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Έτσι, οι απόντες για την «Ένωση» φτάνουν πλέον τους πέντε, δημιουργώντας σημαντικό πονοκέφαλο στον Ντράγκαν Σάκοτα ενόψει του αυριανού αγώνα (11/09, 20:00). Εκτός δράσης παραμένουν οι Δημήτρης Φλιώνης, Γκρεγκ Μπράουν, ΚιΣόν Φίζελ και Ντέρικ Ουίλιαμς

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