ΠΑΟΚ: Βάζει στη… μηχανή του τον Σιμόν Μπάνζα

Έκπληξη για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» ολοκληρώνει τη… γραμμή κρούσης του, με τον Σιμόν Μπάνζα. Τον 30χρονο φορ της Αλ Τζαζίρα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο οποίος μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη με τη μορφή δανεισμού.

Οι «ασπρόμαυροι» ξεχώρισαν τον Αφρικανό στράικερ, ανάμεσα στις πολλές λύσεις που εξετάστηκαν τους τελευταίους μήνες. Είναι γεννημένος στη Γαλλία με καταγωγή από τη Λ.Δ. του Κονγκό.

Η Λανς ήταν μία απ’ τις σημαντικότερες ομάδες της καριέρας του, ενώ το όνομά του το «έχτισε» στην Μπράγκα. Οι Πορτογάλοι πλήρωσαν 3 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν. Μαζί τους σε 90 ματς είχε 37 γκολ και 15 ασίστ.

Από εκεί πήγε στην Τραμπζονσπόρ, πετυχαίνοντας ως δανεικός 22 γκολ και 7 ασίστ. Το 2025 πήρε μεταγραφή στην Αλ Τζαζίρα των Εμιράτων, με την οποία έχει συμβόλαιο ως το 2028.