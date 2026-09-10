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Ολυμπιακός: Πάτησε Κύπρο για το «Νεόφυτος Χανδριώτης» και μοίρασε αυτόγραφα

Στην Κύπρο βρίσκεται πλέον η αποστολή του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να γνωρίζουν θερμή υποδοχή και τους παίκτες να μοιράζουν αυτόγραφα στους φίλους της ομάδας.

Ολυμπιακός: Πάτησε Κύπρο για το «Νεόφυτος Χανδριώτης» και μοίρασε αυτόγραφα
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Ο Ολυμπιακός συμμετέχει στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενόψει της νέας σεζόν.

Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα στις 11 Σεπτεμβρίου, ενώ δύο ημέρες αργότερα (13/09) θα τεθούν αντιμέτωποι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε φωτογραφίες από την άφιξη της ομάδας στην Κύπρο, με τους παίκτες να έχουν την ευκαιρία να έρθουν κοντά με τους φίλους του συλλόγου, υπογράφοντας αυτόγραφα και φωτογραφιζόμενοι μαζί τους.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού:

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