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Η πρώτη φωτογραφία του Κωνσταντέλια μετά το χειρουργείο

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε την Πέμπτη (10/9) σε επέμβαση στο αριστερό γόνατο, μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη.

Η πρώτη φωτογραφία του Κωνσταντέλια μετά το χειρουργείο
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Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα στον δρόμο της επιστροφής του έκανε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος πέρασε την πόρτα του χειρουργείου στο Μόναχο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον εξειδικευμένο χειρουργό γόνατος, Θορ Ζάντοπ. Μάλιστα, ο ίδιος δημοσίευσε και την πρώτη φωτογραφία του 23χρονου διεθνή μεσοεπιθετικού μετά το χειρουργείο, με τον Κωνσταντέλια να εμφανίζεται χαμογελαστός δίπλα στον γιατρό του.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ τραυματίστηκε στις 29 Αυγούστου στην αναμέτρηση απέναντι στο Αμβούργο. Το παιχνίδι είχε ξεκινήσει ιδανικά για τον ίδιο, καθώς είχε καταφέρει να βρει δίχτυα στο ντεμπούτο του στο γερμανικό πρωτάθλημα, όμως στη συνέχεια υπέστη τον σοβαρό τραυματισμό.

Πλέον, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ξεκινά το απαιτητικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Το πρώτο διάστημα θα παραμείνει στη Γερμανία, υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της Ντόρτμουντ, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για το βασικό στάδιο της αποθεραπείας του, σε συνεργασία με τους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας.

konstantelias

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