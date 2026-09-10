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Παραμένει πρόεδρος της Παρτίζαν ο Μιχαΐλοβιτς

Στην προεδρία της Παρτίζαν παραμένει ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, όπως γνωστοποίησε η σερβική ομάδα.

Παραμένει πρόεδρος της Παρτίζαν ο Μιχαΐλοβιτς
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Ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς επανεξελέγη πρόεδρος της Παρτίζαν, με τη διοίκηση του συλλόγου να επιδιώκει τη σταθερότητα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μιχαΐλοβιτς ξεκαθάρισε πως μετά την ολοκλήρωση των στρατηγικών πλάνων για το μέλλον του συλλόγου θα προχωρήσει εκ νέου στη διεξαγωγή εκλογών.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε το οικονομικό πλάνο σε περίπτωση που η EuroLeague αποδεχθεί την πρόταση της Παρτίζαν για μετατροπή της συμμετοχής της σε καθεστώς franchise. Σε αυτό το ενδεχόμενο, ο σερβικός σύλλογος θα εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, με την πρώτη δόση να ανέρχεται στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού αποτελεί και η δημιουργία νέου προπονητικού κέντρου. Η Παρτίζαν εξετάζει τη μακροχρόνια μίσθωση και επένδυση σε εγκαταστάσεις που θα περιλαμβάνουν τέσσερα γήπεδα, δύο γυμναστήρια, ιατρικό τμήμα, εστιατόρια και γραφεία. Η συνολική επένδυση υπολογίζεται περίπου στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο όλα τα τμήματα του συλλόγου να στεγάζονται στον ίδιο χώρο.

Η πρώτη ομάδα θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί την «Belgrade Arena» για τους αγώνες της, ενώ σε οικονομικό επίπεδο η Παρτίζαν δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Παράλληλα, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για τη σεζόν 2026/27, ο οποίος είναι αυξημένος κατά 2,5% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, χωρίς αλλαγές στις προβλεπόμενες δαπάνες για τους μισθούς της πρώτης ομάδας.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, οι στόχοι παραμένουν υψηλοί. Η Παρτίζαν θέλει να διεκδικήσει όλους τους εγχώριους τίτλους και παράλληλα να εξασφαλίσει την παρουσία της στα play-offs της EuroLeague.

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