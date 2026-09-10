«Στο Μαρόκο ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030»

Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο σχετικά με την έδρα του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισπανικού πρακτορείου ειδήσεων EFE την Πέμπτη (10/09), η αναμέτρηση για την κατάκτηση του τροπαίου θα πραγματοποιηθεί στην Μπενσλιμάνε του Μαρόκου.

Την πληροφορία έδωσε ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Φουζί Λεκτζά, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης πολιτικού κόμματος στην Μπουζνίκα. «Η επαρχία Μπενσλιμάνε και η πόλη της θα έχουν την τιμή να φιλοξενήσουν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα μακριά από την Καζαμπλάνκα και εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του «Χασάν Β’». Το νέο στάδιο αποτελεί ένα από τα μεγάλα έργα ενόψει της διοργάνωσης, με το κόστος του να υπολογίζεται στα 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Η χωρητικότητά του αναμένεται να φτάσει τους 115.000 θεατές, κάτι που θα το καταστήσει το μεγαλύτερο αποκλειστικά ποδοσφαιρικό γήπεδο στον κόσμο.

Παρά τις δηλώσεις του Λεκτζά, πάντως, η FIFA δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής ότι το Μαρόκο θα φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό. Η συγκεκριμένη εκκρεμότητα παραμένει, καθώς Ισπανία και Μαρόκο διεκδικούν τη συγκεκριμένη τιμητική θέση στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μάλιστα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία είχε τοποθετηθεί μόλις τον περασμένο Αύγουστο για το ζήτημα, χαρακτηρίζοντας «ψευδή και παραπλανητικά» τα δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, είχε ήδη υποσχεθεί στο Μαρόκο τη διεξαγωγή του τελικού.

Στην άλλη πλευρά της διαμάχης, ο πρόεδρος της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ραφαέλ Λουζάν, είχε εκφράσει ξεκάθαρα τη θέση της χώρας του. Λίγες ημέρες πριν από τη νέα δήλωση του Λεκτζά, ο Ισπανός παράγοντας είχε υποστηρίξει στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης πως «η Ισπανία θα πρέπει να φιλοξενήσει τον τελικό».

Έτσι, παρότι από το Μαρόκο παρουσιάζουν πλέον την Μπενσλιμάνε ως την πόλη που θα φιλοξενήσει τον τελικό του 2030, η FIFA δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση, αφήνοντας ανοιχτή τη μεγάλη μάχη με την Ισπανία για το σημαντικότερο παιχνίδι της διοργάνωσης.