Παναθηναϊκός AKTOR: Με Λεσόρ στη Ρόδο – Έμεινε Αθήνα ο Σλούκας (Video)

Στο Ρόδο έφτασε λίγο μετά τις 20:00 της Πέμπτης (10/9) η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR. Εκεί οι «πράσινοι» θα μετάσχουν στο τουρνουά με ΑΕΚ και Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Στις πρώτες αναμετρήσεις που θα έχουν την ευκαιρία οι φίλαθλοι να δουν ξανά τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Ο Σέρβος κόουτς έχει πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Εκτός είναι οι τραυματίες Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Φαλ, Ρογκαβόπουλος, καθώς και ο Κουζέλογλου. Στην Αθήνα έμεινε και ο ανέτοιμος Σλούκας.

Κανονικά ακολούθησε την αποστολή ο Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ όλα δείχνουν πως θα πάρει χρόνο συμμετοχής στα δύο φιλικά των «πράσινων» στο νησί.

Τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κατά την άφιξη των «πράσινων» στο νησί. Λογικό κι επόμενο, μια και πρόκειται για ιστορική επιστροφή μετά από 14 χρόνια. Όπως φυσικά σημαντική είναι η επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη, αλλά και του Μάικ Μπατίστ, σε ρόλο άμεσου συνεργάτη του Σέρβου κόουτς.