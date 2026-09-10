Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Κορδόν ο Ολυμπιακός

Επίσημα νέος αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού ο Αντόνιο Κορδόν, με τους Πειραιώτες να τον ανακοινώνουν.

Ο Ισπανός επιστρέφει στην ομάδα του Πειραιά, έπειτα από τη σεζόν 2023-2024, αντικαθιστώντας ουσιαστικά τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αντόνιο Κορδόν ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα Αθλητικού Διευθυντή (Sport Director) του Συλλόγου».