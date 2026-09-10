· Ερυθρός Αστέρας

Κανονικά στην Κύπρο με τον Ερυθρό Αστέρα ο Μονέκε - Παίζει με Ολυμπιακό και Άρη

Κανονικά θα δώσει το παρών ο Τσίμα Μονέκε στο τουρνουά της Κύπρου.

Κανονικά στην Κύπρο με τον Ερυθρό Αστέρα ο Μονέκε - Παίζει με Ολυμπιακό και Άρη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με προορισμό την Κύπρο αναχώρησε ο Ερυθρός Αστέρας, καθώς οι Σέρβοι ετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου.

Η ομάδα του Βελιγραδίου θα δώσει δύο δυνατές αναμετρήσεις στη διοργάνωση, αντιμετωπίζοντας αρχικά τον Ολυμπιακό την Παρασκευή (11/09, 21:00) και στη συνέχεια τον Άρη την Κυριακή (13/09, 15:45).

Ο Ιμπόν Ναβάρο θα έχει στη διάθεσή του τον Τσίμα Μονέκε, καθώς το ζήτημα που είχε προκύψει με το διαβατήριο του Νιγηριανού φόργουορντ διευθετήθηκε και ο παίκτης ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή. Στην αγωνιστική δράση επιστρέφει και ο Μιλιένοβιτς, έχοντας πλέον ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον είχε κρατήσει εκτός.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι Νταβίντοβατς και Τζούρισιτς. Αμφότεροι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους και κρίθηκε πως δεν είναι ακόμη σε θέση να επιστρέψουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:15 SUPER LEAGUE

Βόλος: Έκανε δικό του τον διεθνή Βόσνιο Τζένις Μπούρνιτς

21:13 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Στο ΟΑΚΑ ο Λανουά

21:00 SUPER LEAGUE

Live: Η εξ αναβολής αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική

20:53 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Έφτασε στη Ρόδο για το τουρνουά προετοιμασίας

20:45 SUPER LEAGUE

Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Κορδόν ο Ολυμπιακός

20:38 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Με Λεσόρ στη Ρόδο – Έμεινε Αθήνα ο Σλούκας (Video)

20:31 EUROLEAGUE

Παραμένει πρόεδρος της Παρτίζαν ο Μιχαΐλοβιτς

20:28 MUNDIAL

«Στο Μαρόκο ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030»

20:15 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με... συνταγή ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά

20:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η πρώτη φωτογραφία του Κωνσταντέλια μετά το χειρουργείο

19:59 EUROLEAGUE

Κανονικά στην Κύπρο με τον Ερυθρό Αστέρα ο Μονέκε - Παίζει με Ολυμπιακό και Άρη

19:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR - Άρης 1-1: Μοιράστηκαν βαθμούς στην Τρίπολη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας