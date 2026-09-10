Κανονικά στην Κύπρο με τον Ερυθρό Αστέρα ο Μονέκε - Παίζει με Ολυμπιακό και Άρη

Με προορισμό την Κύπρο αναχώρησε ο Ερυθρός Αστέρας, καθώς οι Σέρβοι ετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου.

Η ομάδα του Βελιγραδίου θα δώσει δύο δυνατές αναμετρήσεις στη διοργάνωση, αντιμετωπίζοντας αρχικά τον Ολυμπιακό την Παρασκευή (11/09, 21:00) και στη συνέχεια τον Άρη την Κυριακή (13/09, 15:45).

Ο Ιμπόν Ναβάρο θα έχει στη διάθεσή του τον Τσίμα Μονέκε, καθώς το ζήτημα που είχε προκύψει με το διαβατήριο του Νιγηριανού φόργουορντ διευθετήθηκε και ο παίκτης ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή. Στην αγωνιστική δράση επιστρέφει και ο Μιλιένοβιτς, έχοντας πλέον ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον είχε κρατήσει εκτός.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι Νταβίντοβατς και Τζούρισιτς. Αμφότεροι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους και κρίθηκε πως δεν είναι ακόμη σε θέση να επιστρέψουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.