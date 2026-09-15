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Το εξαντλητικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού με έξι ταξίδια και 9.600 χιλιόμετρα σε 20 μέρες!

Από το Άμπου Ντάμπι στη Ρόδο και από εκεί στη Χώρα των Βάσκων και το Κάουνας. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει να διαχειριστεί ένα πραγματικά εξαντλητικό πρόγραμμα στην αρχή της σεζόν.

Γιάννης Χονδρός

Το εξαντλητικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού με έξι ταξίδια και 9.600 χιλιόμετρα σε 20 μέρες!
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Αντίστροφα μετράνε στον Ολυμπιακό για το ξεκίνημα των επίσημων υποχρεώσεων στη σεζόν, με τους Πρωταθλητές Ευρώπης να έχουν μπροστά τους την πρόκληση του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague στο «είναι προτιμότερο να μην ταξιδέψετε εκεί» Άμπου Ντάμπι.

Παράλληλα οι «ερυθρόλευκοι» έμαθαν το πρόγραμμά τους και στην GBL, αντιμετωπίζοντας την πρώτη αγωνιστική στο "Ξύλινο" τον Ηρακλή.

Κάπως έτσι, μέσα σε μόλις 20 ημέρες, οι Πειραιώτες αναγκάζονται να γράψουν τις πρώτες σελίδες της χρονιάς πάνω από τα... σύννεφα. Έξι ταξίδια και κάτι παραπάνω από 9.600 χιλιόμετρα που θα γράψει το «κοντέρ», δυσκολεύουν αρκετά το έργο της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα πριν καλά καλά προλάβει να ξεκινήσει η σεζόν.

Συγκεκριμένα, μετά το ταξίδι στην... έρημο (18-19 Σεπτεμβρίου), ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Χώρα των Βάσκων, αντιμετωπίζοντας για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague τη Μπασκόνια του Κένεθ Φαρίντ.

Μετέπειτα, η ομάδα του Πειραιά θα επιστρέψει στην Ελλάδα για το Ελληνικό Super Cup στη Ρόδο (26-27 Σεπτεμβρίου), ενώ μόλις δύο ημέρες αργότερα ετοιμάζει βαλίτσες για Βαλτική, όπου θα φιλοξενηθεί στη «Zalgirio Arena» από τη Ζαλγκίρις για την 2η αγωνιστική.

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Ακολουθεί το ταξίδι στη Μπολόνια την πρώτη του Οκτώβρη, ενώ το... αποκορύφωμα είναι η πρεμιέρα της GBL απέναντι στον Ηρακλή.

Σε μια χρονική περίοδο όπου ο Ολυμπιακός έχει να διαχειριστεί τους τραυματισμούς και όπου φανερά απέχει ακόμα από το 100% των πραγματικών δυνατοτήτων του, καλείται να ανταπεξέλθει σε μια αλληλουχία απαιτητικών ταξιδιών που περιορίζει στο ελάχιστο τον χρόνο για προπονήσεις στο παρκέ. Και αυτό είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Γιώργου Μπαρτζώκα στη νέα και άκρως απαιτητική και μεγάλη σεζόν που έχει μπροστά του.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μέχρι το πρώτος εντός έδρας παιχνίδι:

  • 18-19 Σεπτεμβρίου: EuroLeague Super Cup
  • 24 Σεπτεμβρίου: Βιτόρια – 1η αγωνιστική EuroLeague Μπασκόνια - Ολυμπιακός
  • 26-27 Σεπτεμβρίου: Ρόδος – Ελληνικό Super Cup
  • 29 Σεπτεμβρίου: Κάουνας – 2η αγωνιστική EuroLeague Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός
  • 1 Οκτωβρίου: 3η αγωνιστική EuroLeague Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός
  • 4 Οκτωβρίου: Θεσσαλονίκη – 1η αγωνιστική GBL Ηρακλής - Ολυμπιακός
  • 9 Οκτωβρίου: Αθήνα - 4η αγωνιστική EuroLeague Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές
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