EuroVolley: «Αγκάλιασε» την πρόκριση στους «16» η Εθνική Ελλάδας - Νίκησε και τη Σουηδία

Η Εθνική βόλεϊ ανδρών επικράτησε με 3-1 σετ της Σουηδίας και βρίσκεται κοντά στην πρόκριση στη φάση των «16» του EuroVolley.

 

EuroVolley: «Αγκάλιασε» την πρόκριση στους «16» η Εθνική Ελλάδας - Νίκησε και τη Σουηδία
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Έτοιμη να αρπάξει την πρόκριση στους «16» του EuroVolley είναι η Εθνική Ελλάδας!

Η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη ήταν εξαιρετική για δεύτερο σερί ματς στη φάση των ομίλων του EuroVolley και μετά τη σπουδαία νίκη με 3-1 σετ επί της Σλοβενίας, πήρε μια ακόμα κόντρα στη Σουηδία (3-1 σετ), έχοντας πρώτους σκόρερ τον Δημήτρη Μούχλια και τον Αλέξανδρο Ράπτη με 20 και 15 πόντους, αντίστοιχα.

Με αυτή τη νίκη, η Εθνική βόλεϊ έφτασε τους έξι βαθμούς και βρίσκεται στη τέταρτη θέση στον Α' όμιλο και βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Ο επόμενος αγώνας της Ελλάδας είναι και ο τελευταίος της στην φάση των ομίλων της διοργάνωσης και θα γίνει την Πέμπτη 17/09 στις 17:00 κόντρα στη Σλοβακία κι εκεί θα μάθει τη τελική της θέση.

Η Εθνική για να προκριθεί στους «16» θέλει να πάρει έστω δύο σετ, αν και μπορεί να μην χρειαστεί καν. Αν δηλαδή την Τετάρτη (16/9) η Σουηδία νικήσει τη Σλοβακία, ό,τι και να γίνει στο τελευταίο ματς η Εθνική θα έχει προκριθεί.

Αν η Σλοβακία νικήσει την Σουηδία και εμείς χάσουμε με 3-2 περνάμε γιατί θα έχουμε από δύο νίκες, αλλά περισσότερους βαθμούς με το 3-2. Αν πάλι χάσουμε με 3-0 ή 3-1 θα μιλήσουν τα σετ. Αν κερδίσουμε βέβαια η πρόκριση είναι δεδομένη.

Η κατάταξη του Α' ομίλου μέχρι τώρα:

  1. Ιταλία 9β. (3ν - 0η, σετ 9κ-1χ)
  2. Τσεχία 8β. (3ν - 0η, σετ 9κ-3χ)
  3. Σλοβενία 6β. (2ν -1η, σετ 7κ-3χ)
  4. Ελλάδα 6β. (2ν - 2η, σετ 7κ - 8χ)
  5. Σουηδία 1β. (0ν - 4η, σετ 2κ - 12χ)
  6. Σλοβακία 0β. (0ν - 3η, σετ 1κ - 9χ)
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