· Άρης

Άρης: Μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του ο Μοκόκα

Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του νέου φιλικού με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Άρης: Μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του ο Μοκόκα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Άρης συνεχίζει τις προπονήσεις και πλέον στρέφουν την προσοχή του στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στο Βελιγράδι.

Ο Βασίλης Σπανούλης είδε τον Άνταμ Μοκόκα να συμμετέχει σε μέρος της σημερινής προπόνησης, καθώς ο παίκτης βρίσκεται σε διαδικασία σταδιακής επανένταξης μετά τον τραυματισμό του στο αριστερό πόδι.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Στέφαν Γιόβιτς, ο οποίος επίσης μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του σε κανονικούς ρυθμούς. Από την άλλη, ο Στέλιος Πουλιανίτης συνεχίζει τη θεραπεία του για τη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, ενώ ο Γιώργος Τανούλης βρίσκεται σε φάση αποθεραπείας μετά τη ρήξη μηνίσκου.

Τέλος, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο απουσίασε από την προπόνηση, έχοντας λάβει ολιγοήμερη άδεια για προσωπικούς λόγους.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:37 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του ο Μοκόκα

19:21 ΣΠΟΡ

EuroVolley: «Αγκάλιασε» την πρόκριση στους «16» η Εθνική Ελλάδας - Νίκησε και τη Σουηδία

19:10 EUROLEAGUE

Τα παρασκήνια από τη media day του Παναθηναϊκού AKTOR (video)

19:05 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 3ης αγωνιστικής

18:53 EUROLEAGUE

Υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές της Σερβίας ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα

18:47 ΜΠΑΣΚΕΤ

Κορφέζ - Κολοσσός 91-79: «Λύγισε» στο φινάλε και αποκλείστηκε από το BCL

18:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παυλίδης: Κορυφαίος παίκτης του Αυγούστου στην Πορτογαλία

18:34 ΜΠΑΣΚΕΤ

Το εξαντλητικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού με έξι ταξίδια και 9.600 χιλιόμετρα σε 20 μέρες!

18:24 EUROLEAGUE

Λουίς Αρμπαγέχο: «Υπάρχουν buy-out που δεν αποτελούν εμπόδιο για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού»

18:12 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΣΑΤ για συνέντευξη Λιόλιου: «Πρωτοφανής αποκλεισμός που καταστρατηγεί βασικές αρχές ελευθεροτυπίας»

18:09 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Η ποινή της ΔΕΑΒ για τον αγώνα στον Βόλο

17:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έχει ήδη μετατραπεί η Premier League σε κούρσα για δύο;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας