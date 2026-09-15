Άρης: Μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του ο Μοκόκα

Ο Άρης συνεχίζει τις προπονήσεις και πλέον στρέφουν την προσοχή του στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στο Βελιγράδι.

Ο Βασίλης Σπανούλης είδε τον Άνταμ Μοκόκα να συμμετέχει σε μέρος της σημερινής προπόνησης, καθώς ο παίκτης βρίσκεται σε διαδικασία σταδιακής επανένταξης μετά τον τραυματισμό του στο αριστερό πόδι.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Στέφαν Γιόβιτς, ο οποίος επίσης μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του σε κανονικούς ρυθμούς. Από την άλλη, ο Στέλιος Πουλιανίτης συνεχίζει τη θεραπεία του για τη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο, ενώ ο Γιώργος Τανούλης βρίσκεται σε φάση αποθεραπείας μετά τη ρήξη μηνίσκου.

Τέλος, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο απουσίασε από την προπόνηση, έχοντας λάβει ολιγοήμερη άδεια για προσωπικούς λόγους.