Κοντά σε νέο συμβόλαιο με την Ισπανία ο Ντε Λα Φουέντε

Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε δεσμεύεται αυτή τη στιγμή με την ισπανική ομοσπονδία έως το 2028, ωστόσο οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για διετή επέκταση της συνεργασίας τους.

Αν ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο 65χρονος τεχνικός θα παραμείνει στον πάγκο της Ισπανίας έως το 2030, συμπληρώνοντας συνολικά οκτώ χρόνια στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.

Ο Ισπανός προπονητής έχει ήδη γράψει τη δική του σελίδα στην ιστορία της «Φούρια Ρόχα», κατακτώντας το Nations League το 2023, το Euro 2024 και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Οι επιτυχίες αυτές έχουν ενισχύσει σημαντικά την εμπιστοσύνη της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας στο πρόσωπό του.