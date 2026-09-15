Μαρούσι: «Αντιλαμβανόμαστε τον πανικό τους - Σύντομα απαντάει και η δικαιοσύνη»

Η διοίκηση του Αμαρουσίου με νέα της ανακοίνωση ξεκαθάρισε πως δεν φοβάται τη… λάσπη που πετάει πάνω της το… σύστημα και τόνισε πως η αντίδραση αυτή είναι απόλυτα φυσιολογική λόγω του πανικού, εν αναμονή μάλιστα και της απόφασης της δικαιοσύνης, μετά από αυτή της ΕΕΑ.

Μαρούσι: «Αντιλαμβανόμαστε τον πανικό τους - Σύντομα απαντάει και η δικαιοσύνη»
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Το Μαρούσι εξέδωσε ανακοίνωση, για τις καταγγελίες που έχει κάνει, με αναφορά στην υπόθεση του Βαγγέλη Λιόλιου, την ΕΕΑ και τη Δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση:

«Αντιλαμβανόμαστε τον πανικό που έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες μας. Καταγγελίες που έχουν ήδη δικαιωθεί. Το «σύστημα» τρέμει και κατασκευάζει λάσπη και παραμυθάκια πιστεύοντας πως έτσι θα μας φοβίσουν και θα σταματήσουμε. Είμαστε έντιμοι και πεντακάθαροι. Αυτοί; Μετά την ΕΕΑ, σύντομα θα το απαντήσει η Δικαιοσύνη».

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