Μαρούσι: «Αντιλαμβανόμαστε τον πανικό τους - Σύντομα απαντάει και η δικαιοσύνη»

Το Μαρούσι εξέδωσε ανακοίνωση, για τις καταγγελίες που έχει κάνει, με αναφορά στην υπόθεση του Βαγγέλη Λιόλιου, την ΕΕΑ και τη Δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση:

«Αντιλαμβανόμαστε τον πανικό που έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες μας. Καταγγελίες που έχουν ήδη δικαιωθεί. Το «σύστημα» τρέμει και κατασκευάζει λάσπη και παραμυθάκια πιστεύοντας πως έτσι θα μας φοβίσουν και θα σταματήσουμε. Είμαστε έντιμοι και πεντακάθαροι. Αυτοί; Μετά την ΕΕΑ, σύντομα θα το απαντήσει η Δικαιοσύνη».