Formula 1: Ανακοινώθηκε το καλεντάρι του 2027 με τους αγώνες και τα Sprint Races
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της Formula 1 για το 2027, με τα 24 Grand Prix, τις ημερομηνίες διεξαγωγής, τις πίστες και τα Sprint Races της σεζόν.
Η Formula 1 έχει ήδη στραμμένο το βλέμμα της στη σεζόν του 2027, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 24 Grand Prix σε τέσσερις ηπείρους. Η αγωνιστική χρονιά θα ξεκινήσει στις 12-14 Μαρτίου από το Μπαχρέιν και θα ολοκληρωθεί στις 10-12 Δεκεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 24 αγωνιστικά τριήμερα και περιλαμβάνει ορισμένες από τις πιο εμβληματικές πίστες του πρωταθλήματος. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το Μονακό, όπου το τριήμερο 4-6 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί Sprint Race.
Αναλυτικά το καλεντάρι της Formula 1 για το 2027:
- 1ο Grand Prix – Μπαχρέιν
12-14 Μαρτίου – Σαχίρ Sprint Race
- 2ο Grand Prix – Σαουδική Αραβία
19-21 Μαρτίου – Τζέντα
- 3ο Grand Prix – Αυστραλία
2-4 Απριλίου – Μελβούρνη Sprint Race
- 4ο Grand Prix – Ιαπωνία
9-11 Απριλίου – Σουζούκα Sprint Race
- 5ο Grand Prix – Κίνα
16-18 Απριλίου – Σαγκάη
- 6ο Grand Prix – Μαϊάμι
30 Απριλίου-2 Μαΐου – Μαϊάμι
- 7ο Grand Prix – Καναδάς
21-23 Μαΐου – Μόντρεαλ Sprint Race
- 8ο Grand Prix – Μονακό
4-6 Ιουνίου – Μονακό Sprint Race
- 9ο Grand Prix – Πορτογαλία
18-20 Ιουνίου – Πορτιμάο
- 10ο Grand Prix – Μεγάλη Βρετανία
2-4 Ιουλίου – Σίλβερστοουν Sprint Race
- 11ο Grand Prix – Αυστρία
9-11 Ιουλίου – Σπίλβεργκ
- 12ο Grand Prix – Βέλγιο
23-25 Ιουλίου – Spa-Francorchamps
- 13ο Grand Prix – Ουγγαρία
30 Ιουλίου-1 Αυγούστου – Βουδαπέστη
- 14ο Grand Prix – Ιταλία
3-5 Σεπτεμβρίου – Μόντσα Sprint Race
- 15ο Grand Prix – Ισπανία
10-12 Σεπτεμβρίου – Μαδρίτη
- 16ο Grand Prix – Αζερμπαϊτζάν
24-26 Σεπτεμβρίου – Μπακού
- 17ο Grand Prix – Τουρκία
1-3 Οκτωβρίου – Κωνσταντινούπολη
- 18ο Grand Prix – Σιγκαπούρη
8-10 Οκτωβρίου – Σιγκαπούρη
- 19ο Grand Prix – ΗΠΑ
22-24 Οκτωβρίου – Όστιν
- 20ό Grand Prix – Μεξικό
29-31 Οκτωβρίου – Μέξικο Σίτι
- 21ο Grand Prix – Βραζιλία
5-7 Νοεμβρίου – Σάο Πάολο Sprint Race
- 22ο Grand Prix – Λας Βέγκας
18-20 Νοεμβρίου – Λας Βέγκας
- 23ο Grand Prix – Κατάρ
3-5 Δεκεμβρίου – Λουσαΐλ Sprint Race
- 24ο Grand Prix – Άμπου Ντάμπι
10-12 Δεκεμβρίου – Yas Island Sprint Race