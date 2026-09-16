Formula 1: Ανακοινώθηκε το καλεντάρι του 2027 με τους αγώνες και τα Sprint Races

Η Formula 1 έχει ήδη στραμμένο το βλέμμα της στη σεζόν του 2027, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 24 Grand Prix σε τέσσερις ηπείρους. Η αγωνιστική χρονιά θα ξεκινήσει στις 12-14 Μαρτίου από το Μπαχρέιν και θα ολοκληρωθεί στις 10-12 Δεκεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 24 αγωνιστικά τριήμερα και περιλαμβάνει ορισμένες από τις πιο εμβληματικές πίστες του πρωταθλήματος. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το Μονακό, όπου το τριήμερο 4-6 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί Sprint Race.

Αναλυτικά το καλεντάρι της Formula 1 για το 2027: