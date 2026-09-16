Formula 1: Ανακοινώθηκε το καλεντάρι του 2027 με τους αγώνες και τα Sprint Races

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της Formula 1 για το 2027, με τα 24 Grand Prix, τις ημερομηνίες διεξαγωγής, τις πίστες και τα Sprint Races της σεζόν.

Formula 1: Ανακοινώθηκε το καλεντάρι του 2027 με τους αγώνες και τα Sprint Races
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Η Formula 1 έχει ήδη στραμμένο το βλέμμα της στη σεζόν του 2027, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 24 Grand Prix σε τέσσερις ηπείρους. Η αγωνιστική χρονιά θα ξεκινήσει στις 12-14 Μαρτίου από το Μπαχρέιν και θα ολοκληρωθεί στις 10-12 Δεκεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 24 αγωνιστικά τριήμερα και περιλαμβάνει ορισμένες από τις πιο εμβληματικές πίστες του πρωταθλήματος. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το Μονακό, όπου το τριήμερο 4-6 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί Sprint Race.

Αναλυτικά το καλεντάρι της Formula 1 για το 2027:

  • 1ο Grand Prix – Μπαχρέιν
    12-14 Μαρτίου – Σαχίρ Sprint Race
  • 2ο Grand Prix – Σαουδική Αραβία
    19-21 Μαρτίου – Τζέντα
  • 3ο Grand Prix – Αυστραλία
    2-4 Απριλίου – Μελβούρνη Sprint Race
  • 4ο Grand Prix – Ιαπωνία
    9-11 Απριλίου – Σουζούκα Sprint Race
  • 5ο Grand Prix – Κίνα
    16-18 Απριλίου – Σαγκάη
  • 6ο Grand Prix – Μαϊάμι
    30 Απριλίου-2 Μαΐου – Μαϊάμι
  • 7ο Grand Prix – Καναδάς
    21-23 Μαΐου – Μόντρεαλ Sprint Race
  • 8ο Grand Prix – Μονακό
    4-6 Ιουνίου – Μονακό Sprint Race
  • 9ο Grand Prix – Πορτογαλία
    18-20 Ιουνίου – Πορτιμάο
  • 10ο Grand Prix – Μεγάλη Βρετανία
    2-4 Ιουλίου – Σίλβερστοουν Sprint Race
  • 11ο Grand Prix – Αυστρία
    9-11 Ιουλίου – Σπίλβεργκ
  • 12ο Grand Prix – Βέλγιο
    23-25 Ιουλίου – Spa-Francorchamps
  • 13ο Grand Prix – Ουγγαρία
    30 Ιουλίου-1 Αυγούστου – Βουδαπέστη
  • 14ο Grand Prix – Ιταλία
    3-5 Σεπτεμβρίου – Μόντσα Sprint Race
  • 15ο Grand Prix – Ισπανία
    10-12 Σεπτεμβρίου – Μαδρίτη
  • 16ο Grand Prix – Αζερμπαϊτζάν
    24-26 Σεπτεμβρίου – Μπακού
  • 17ο Grand Prix – Τουρκία
    1-3 Οκτωβρίου – Κωνσταντινούπολη
  • 18ο Grand Prix – Σιγκαπούρη
    8-10 Οκτωβρίου – Σιγκαπούρη
  • 19ο Grand Prix – ΗΠΑ
    22-24 Οκτωβρίου – Όστιν
  • 20ό Grand Prix – Μεξικό
    29-31 Οκτωβρίου – Μέξικο Σίτι
  • 21ο Grand Prix – Βραζιλία
    5-7 Νοεμβρίου – Σάο Πάολο Sprint Race
  • 22ο Grand Prix – Λας Βέγκας
    18-20 Νοεμβρίου – Λας Βέγκας
  • 23ο Grand Prix – Κατάρ
    3-5 Δεκεμβρίου – Λουσαΐλ Sprint Race
  • 24ο Grand Prix – Άμπου Ντάμπι
    10-12 Δεκεμβρίου – Yas Island Sprint Race
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