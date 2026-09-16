Αλλάζει έδρα το Super Cup: Γιατί «κόπηκε» η Ρόδος και ποιες είναι οι δύο επιλογές

Μετά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που χτύπησαν τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, η διεξαγωγή του Super Cup αλλάζει έδρα.

Οι τέσσερις ομάδες που θα δώσουν το «παρών» στο τουρνουά (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άρης, ΑΕΚ), συμφώνησαν να μη γίνουν οι αγώνες στη Ρόδο, προκειμένου να μην υπάρξουν εκ νέου περιπέτειες με το πρόβλημα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στο νησί.

Οι επίσημες ανακοινώσεις, όσον αφορά το πού θα λάβουν χώρα οι αγώνες, αναμένονται την Πέμπτη (17/9).

Επικρατέστερες επιλογές είναι η Κρήτη (Ηράκλειο) και η Αθήνα, ενώ το σκεπτικό του ΕΣΑΚΕ έχει να κάνει και με το να διευκολυνθούν οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.