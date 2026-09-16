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Μπαρτζώκας: «Κάθε διεκδίκηση τίτλου είναι στόχος για τον Ολυμπιακό»

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Άμπου Ντάμπι, με τους Πειραιώτες να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν, συμμετέχοντας στο νεοσύστατο Super Cup της EuroLeague.

Γιάννης Χονδρός

Μπαρτζώκας: «Κάθε διεκδίκηση τίτλου είναι στόχος για τον Ολυμπιακό»
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Δηλώσεις κατά τη διάρκεια της αναχώρησης του Ολυμπιακού για το Άμπου Ντάμπι και το Super Cup της EuroLeague παραχώρησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Έλληνα τεχνικό να στέκεται στη σημασία που έχει η διεκδίκηση ενός ακόμα τίτλου, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην κατάσταση των τραυματιών ενόψει του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε (18/09, 17:00).

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Ξεχωριστή η σημασία, είναι ένας τίτλος, θέλουμε να τον διεκδικήσουμε.

Είμαι περίεργος πώς θα το αντιμετωπίσουν οι παίκτες. Κάθε διεκδίκηση τίτλου είναι στόχος για τον Ολυμπιακό. Το επίπεδο είναι υψηλό, με ποιοτικές ομάδες. Αν καταφέρουμε να πάρουμε το τρόπαιο θα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα».

Για το επίπεδο της διοργάνωσης: «Για τη Ρεάλ και τη Φενέρ δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, ήταν στο Final-4. Η Ντουμπάι έχει ενισχυθεί και είναι διεκδικητής. Είναι ένα σοβαρό τουρνουά και θα δούμε πράγματα που δεν είναι συνηθισμένα, αφού δεν έχουν ακόμα χημεία οι ομάδες».

Για τους τραυματίες: «Όλοι έχουν κάνει προπόνηση. Ο Μιλουτίνοβ δεν προπονήθηκε σήμερα, δεν έχει κάτι σοβαρό, ελπίζουμε να προπονηθεί αύριο».

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