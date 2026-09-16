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Ολυμπιακός: Το απόγευμα στην Αθήνα ο Μάριους Μουαντιλματζί

Το απόγευμα της Τετάρτης (16/09) θα φτάσει στην Ελλάδα ο Μάριους Μουαντιλματζί μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Το απόγευμα στην Αθήνα ο Μάριους Μουαντιλματζί
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Ο Μάριους Μουαντιλματζί θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν τη συμφωνία με την Σαμσουνσπόρ και το πρωί της Τετάρτης (16/09) ανακοίνωσαν την απόκτησή του.

Ο διεθνής επιθετικός από το Τσαντ θα βρεθεί τις επόμενες ώρες στη νέα του… βάση, αφού το απόγευμα της Τετάρτης (16/09) στις 20:30 αναμένεται να «προσγειωθεί» στην Αθήνα και το «Ελ. Βενιζέλος» με πτήση από την Κωνσταντινούπολη.

Ο παίκτης θα βρίσκεται στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μόνο για τους εγχώριους αγώνες και θα πλαισιώσει τους Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Αρμάντο Γκονζάλες στην γραμμή κρούσης των Πειραιωτών, μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

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