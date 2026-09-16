ΑΕΚ: Τενοντίτιδα στον επιγονατιδικό τένοντα για τον Φρανκ Μπάρτλεϊ
Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, με τη διάγνωση να κάνει λόγο για τενοντίτιδα στον επιγονατιδικό τένοντα του αριστερού γόνατος για τον άσο της ΑΕΚ.
Σε μαγνητική τομογραφία στο Μediterraneo Hospital υποβλήθηκε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, προκειμένου να εξεταστεί ο τραυματισμός που τον ταλαιπωρεί.
Ο Αμερικανός σκόρερ διαγνώστηκε με τενοντίτιδα στον επιγονατιδικό τένοντα του αριστερού γόνατος, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ ΑΕΚ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ένωσης, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα και δεν συμμετέχει στις προπονήσεις.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:
«Σε μαγνητική τομογραφία στο Μediterraneo Hospital υπεβλήθη ο Φρανκ Μπάρτλεϊ.
Ο Αμερικανός σκόρερ διεγνώσθη με τενοντίτιδα στον επιγονατιδικό τένοντα του αριστερού γόνατος.
Ακολουθεί πρόγραμμα, αλλά μετέχει των προπονήσεων».