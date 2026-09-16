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ΑΕΚ: Τενοντίτιδα στον επιγονατιδικό τένοντα για τον Φρανκ Μπάρτλεϊ

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, με τη διάγνωση να κάνει λόγο για τενοντίτιδα στον επιγονατιδικό τένοντα του αριστερού γόνατος για τον άσο της ΑΕΚ.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Τενοντίτιδα στον επιγονατιδικό τένοντα για τον Φρανκ Μπάρτλεϊ
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Σε μαγνητική τομογραφία στο Μediterraneo Hospital υποβλήθηκε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, προκειμένου να εξεταστεί ο τραυματισμός που τον ταλαιπωρεί.

Ο Αμερικανός σκόρερ διαγνώστηκε με τενοντίτιδα στον επιγονατιδικό τένοντα του αριστερού γόνατος, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ ΑΕΚ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ένωσης, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα και δεν συμμετέχει στις προπονήσεις.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Σε μαγνητική τομογραφία στο Μediterraneo Hospital υπεβλήθη ο Φρανκ Μπάρτλεϊ.

Ο Αμερικανός σκόρερ διεγνώσθη με τενοντίτιδα στον επιγονατιδικό τένοντα του αριστερού γόνατος.

Ακολουθεί πρόγραμμα, αλλά μετέχει των προπονήσεων».

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