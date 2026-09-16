Βόλος: Υπέγραψε και ανακοινώθηκε ο Λοντίγκιν

Μία σημαντική μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Βόλος ELABET, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γιούρι Λοντίγκιν.

Ο 36χρονος τερματοφύλακας πέρασε από τις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 ετών με την ομάδα της Μαγνησίας, ενώ έχει ήδη ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Γιούρι Λοντίγκιν προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν με τον Λεβαδειακό, όπου κατέγραψε 31 συμμετοχές, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του σε έξι από αυτές.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Παναθηναϊκό, ΠΑΣ Γιάννινα, Γκαζιαντέπ, Ολυμπιακό και Ξάνθη, ενώ σημαντικό σταθμό αποτέλεσε η Ζενίτ, με την οποία μέτρησε 164 συμμετοχές.

Με τη Ζενίτ ο Γιούρι Λοντίγκιν κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Ρωσίας, ένα Κύπελλο και δύο Super Cup.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Βόλος ELABET ανακοινώνει την απόκτηση του 36χρονου τερματοφύλακα Γιούρι Λοντίγκιν.

Ο Γιούρι Λοντίγκιν αφού πέρασε τις απαραίτητες εξετάσεις υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο ELABET διάρκειας 1+1 χρόνων και ενσωματώθηκε ήδη με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Γιούρι Λοντίγκιν την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στον Λεβαδειακό, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των Παναθηναϊκού, ΠΑΣ Γιάννινα, Αρσενάλ Τούλα, Γκαζιαντέπ, Ζενίτ, Ολυμπιακού και Ξάνθης.

Η ΠΑΕ Βόλος ELABET καλωσορίζει τον Γιούρι Λοντίγκιν στην οικογένεια της».