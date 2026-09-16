Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια: Το πλάνο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την πρεμιέρα στο Europa League

Την ευρωπαϊκή του… φορεσιά καλείται να βάλει το βράδυ της Τετάρτης (16/09) ο Ολυμπιακός, μια και στις 22:00 θα παίξει κόντρα στους Πολωνούς στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Οι Πειραιώτες αναζητούν την επιστροφή στις νίκες και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ την πρώτη του… επιτυχία στον πάγκο της ομάδας του Λιμανιού.

Ο Βάσκος προπονητής ετοιμάζει το πλάνο του για τη «μάχη» της Ευρώπης χωρίς να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Κώστα Φορτούνη και Γκουστάβο Σα. Ο Έλληνας μέσος είναι τιμωρημένος από την αποβολή του στον αγώνα με την Ναϊμέγκεν, ενώ ο νεαρός Πορτογάλος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

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Πάντως, ο Ισπανός τεχνικός δεν πρόκειται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στο βασικό σχήμα. Έτσι, ο Ορτέγκα αναμένεται να είναι κάτω από τα δοκάρια, με τον Πέντερσεν στα δεξιά και τον Τικνιζιάν στο αριστερό άκρο. Οι Ρέτσος και Πιρόλα αναμένεται να είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο και μπροστά τους θα βρίσκονται οι Πουέρτα και Έσε.

Στην μεσοεπιθετική γραμμή, ο Τσικίνιο αναμένεται να πάρει τον ρόλο του οργανωτή, κινούμενος πίσω από τον επιθετικό, με τους Μαρτίνς και Ζότα στα άκρα, ενώ στην κορυφή αναμένεται να ξεκινήσει ο Γιάρεμτσουκ.

Ακόμα, στην αποστολή βρίσκονται οι: Κουράκλης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Μπρούνο, Μπέιλι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Φίλης και Γκονσάλες.

https://www.instagram.com/p/DdUWM_QnPBd/

Η σέντρα στον αγώνα Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Τετάρτης (16/09) στις 22:00. Τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από τον ΑΝΤ1 και το MAGENTA Sport 2HD.