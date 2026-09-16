Europa League: Ποια είναι τα μεγάλα φαβορί - Οι πιθανότητες Ολυμπιακού και ΟΦΗ για κατάκτηση

Το UEFA Europa League επιστρέφει σήμερα με την πρώτη αγωνιστική της League Phase με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται απόψε (16/09) την Γιαγκελόνια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και να είναι το μεγάλο φαβορί σύμφωνα με τις προβλέψεις της OPTA, ενώ ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει αύριο στο Παγκρήτιο την Χόφενχαϊμ.

Από τις 36 συνολικά ομάδες, 8 είναι εκείνες που θα περάσουν απευθείας στη φάση των 16, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες που θα τερματίσουν μεταξύ της 9ης και της 24ης θέσης θα τεθούν αντιμέτωπες σε έναν γύρο play - off για να προχωρήσουν μετά στη νοκ-άουτ φάση.

Από εκεί και πέρα, ακολουθεί ένα σύστημα απλών νοκ-άουτ αγώνων, μέχρι να απομείνουν οι δύο φιναλίστ που θα αναμετρηθούν στον τελικό στο Waldstadion της Φρανκφούρτης στις 26 Μαΐου 2027.

Πέρυσι, η Άστον Βίλα κατέκτησε το τρόπαιο, με αποτέλεσμα να προκριθεί απευθείας στο Champions League. Έτσι, για άλλη μια φορά, θα έχουμε διαφορετικό νικητή στο Europa League αυτή τη σεζόν.

Δεδομένου πως τις τελευταίες δυο χρονιές το τρόπαιο κατέληξε στην Αγγλία, αφού και η Τότεναμ είχε κατακτήσει την διοργάνωση τη σεζόν 2024-25, οι Μπόρνμουθ, Σάντερλαντ αλλά και η περυσινή νικήτρια του Conference League, Κρίσταλ Πάλας είναι λογικό να γλυκοκοιτάζουν την κούπα.

Μάλιστα, πέρυσι ο υπερυπολογιστής της OPTA «έπεσε μέσα» στην πρόβλεψη για κατάκτηση της Άστον Βίλα και φέτος ο υπερυπολογιστής πραγματοποίησε 10.000 προσομοιώσεις της διοργάνωσης, και μια άλλη ομάδα της Premier League αναδείχθηκε ως φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου…

Ποια είναι τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Conference League

Πάντα σύμφωνα με τα μοντέλα και τις προσομοιώσεις της OPTA η Μπόρνμουθ θεωρείται φαβορί για να φτάσει μέχρι το τέλος και να κατακτήσει το Europa League την περίοδο 2026-27.

Υπήρχαν κάποια ερωτηματικά γύρω από τους «Cherries» μετά από ένα ακόμη καλοκαίρι αναταραχών, αυτή τη φορά με την αποχώρηση του προπονητή Αντόνι Ιραόλα για τη Λίβερπουλ και του βασικού κεντρικού αμυντικού Μάρκος Σενέσι, ο οποίος έφυγε ως ελεύθερος για τη Τότεναμ, αλλά έχουν ξεκινήσει καλά υπό την καθοδήγηση του Μάρκο Ρόζε.

Ο υπερυπολογιστής της Opta έχει εκτελέσει 10.000 προσομοιώσεις της σεζόν και η ομάδα του Ρόζε κατάφερε να ισορροπήσει αρκετά καλά τις υποχρεώσεις της στο εγχώριο πρωτάθλημα και στα ευρωπαϊκά κύπελλα, ώστε να κερδίσει το Europa League περισσότερες φορές (14,3%) από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Η Μπόρνμουθ τερματίζει επίσης πρώτη στη φάση των ομίλων σε περισσότερες προσομοιώσεις (15,1%) από οποιαδήποτε άλλη ομάδα.

Θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ωστόσο αρκέτες δυνατές ομάδες στον δρόμο προς τον τελικό της Φρανκφούρτης με πολλές από αυτές να αποτελούν παραδοσιακές Ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Η Μπενφίκα βρίσκεται μόλις πίσω από τη Μπόρνμουθ, κερδίζοντας το Europa League στο 14,0% των προσομοιώσεων. Οι Πορτογάλοι το καλοκαίρι γύρισαν σελίδα με τον Ζοσέ Μουρίνιο να φεύγει για τη Ρεάλ Μαδρίτης και στον πάγκο τους πλέον βρίσκεται ένας γνώριμός από το πέρασμα του στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Μάρκος Σίλβα.

Τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του Europa League είναι η Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία επιστρέφει στη διοργάνωση μετά από μια εξαιρετικά απογοητευτική σεζόν πέρυσι, κατά την οποία τερμάτισε 6η στη Μπουντεσλίγκα, μόλις δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του τίτλου, έχοντας παραμείνει αήττητη καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν υπό την καθοδήγηση του Τσάμπι Αλόνσο.

Τώρα, υπό την καθοδήγηση του σχετικά άπειρου πρώην προπονητή της Τουλούζ, Κάρλες Μαρτίνεζ Νοβέλ, η Λεβερκούζεν αποτελεί μάλλον μια πιο απρόβλεπτη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια· η ήττα της στην πρεμιέρα από την νεοφώτιστη της Μπουντεσλίγκα Έλβερσμπεργκ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Ο υπερυπολογιστής εκτιμά, ωστόσο, ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των ομάδων με τις καλύτερες πιθανότητες να κατακτήσουν το Europa League, κάτι που συμβαίνει στο 10,2% των προσομοιώσεων.

Η Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ αποτελεί μια μικρή έκπληξη καθώς αποτελεί 4ο φαβορί στις προβλέψεις του υπερυπολογιστή κερδίζοντας το 8,6% των προσομοιώσεων.

Η δευτεραθλήτρια της περσινής σεζόν της Βελγικής Pro League συμμετείχε στους προκριματικούς του Champions League αυτό το καλοκαίρι, αλλά αποκλείστηκε οριακά από τη Μπόντο/Γκλιμτ, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο Europa League. Έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την εγχώρια σεζόν και θα αποτελέσει σκληρό αντίπαλο για όποιον και αν αντιμετωπίσει, ακόμα κι αν το όνομά της δεν έχει το ίδιο βάρος με αυτό ορισμένων άλλων ομάδων του διαγωνισμού.

Η Σάντερλαντ, που επιστρέφει στην Ευρώπη για δεύτερη μόλις φορά στην ιστορία της μετά τη συμμετοχή της στο Κύπελλο Κυπελλούχων της περιόδου 1973–74, θα μπορούσε να διεκδικήσει μια καλή πορεία στην επιστροφή της στην Ευρώπη.

Στην μοναδική άλλη σεζόν της στην Ευρώπη, κέρδισε έναν αγώνα πρώτου γύρου σε δύο αναμετρήσεις, αλλά στη συνέχεια αποκλείστηκε από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στον δεύτερο γύρο. Αυτή τη φορά θα παίξει τουλάχιστον διπλάσιους αγώνες (οκτώ), αλλά ελπίζει να προχωρήσει στη διοργάνωση. Συγκεντρώνει 82,3% να προκριθεί στους 16 και 8,3% να φτάσει μέχρι το τέλος και να κατακτήσει τον τίτλο.

Οι πιθανότητες Ολυμπιακού και ΟΦΗ

Η OPTA δε φαίνεται να δίνει μεγάλες πιθανότητες κατάκτησεις στις δύο ελληνικές ομάδες που μετέχουν φέτος στη διοργάνωση, καθώς ο Ολυμπιακός συγκεντρώνει μόλις 1,6% πιθανότητα να κατακτήσει το Europa League, ενώ στον ΟΦΗ δε δίνει καν ελπίδα για κατάκτηση.

Αναφορικά με την πρόκριση των δύο ομάδων στα νοκ-αουτ ο Ολυμπιακός συγκεντρώνει 59% πιθανότητες να φτάσει στον γύρο των 16 και 26,4% να φτάσει στα προημιτελικά. Αντίστοιχα ο ΟΦΗ έχει μόλις 4,2% πιθανότητες μα προκριθεί στους 16 και 0,8% να βρίσκεται στους «8», σύμφωνα με τις προσομοιώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως και τη χρονιά που ο Ολυμπιακός κατέκτησε εν τέλει το Conference League δε συγκαταλεγόταν ανάμεσα στα φαβορί και συγκέντρωνε μηδαμινές πιθανότητες για κατάκτηση, ωστόσο στο τέλος ήταν η ομάδα που πανηγύρισε επί Ελληνικού εδάφους την κορυφή...