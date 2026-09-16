Καλαμάτα: Πούλμαν για Νίκαια στις αναμετρήσεις με ΑΕΛ και Παναθηναϊκό

Η ομάδα της Καλαμάτας ετοιμάζεται για τα δύο μεγάλα προσεχή παιχνίδια με ΑΕΛ και Παναθηναϊκό, για Κύπελλο και πρωτάθλημα αντίστοιχα και όπως έγινε γνωστό η διοίκηση της ομάδας έβαλε πούλμαν για τη μετακίνηση του κόσμου προς τη Νίκαια όπου θα πραγματοποιηθούν οι δύο αναμετρήσεις.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα:

“Η Μαύρη Θύελλα συνεχίζει την προετοιμασία της, με το πρόγραμμα των επόμενων ημερών να περιλαμβάνει δύο σημαντικές αναμετρήσεις.

Την Πέμπτη στις 16:30, η Καλαμάτα υποδέχεται την ΑΕΛ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ την Κυριακή στις 19:30 φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League, στο γήπεδο της Νεάπολης.

Η παρουσία του κόσμου μας αποτελεί διαχρονικά τη μεγάλη δύναμη της ομάδας. Όπως χαρακτηριστικά έχει επισημάνει και ο Πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Καλαμάτα, Γιώργος Πρασσάς, η Μαύρη Θύελλα χρειάζεται τη στήριξη όλων, με τον κόσμο να αποτελεί τον «12ο παίκτη» της.

Στο πλαίσιο αυτό και με πρωτοβουλία του Προέδρου και μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Καλαμάτα, Γιώργου Πρασσά, θα διατεθούν δωρεάν πούλμαν για τη μετακίνηση φιλάθλων, τόσο για την αναμέτρηση του Κυπέλλου με την ΑΕΛ όσο και για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να μετακινηθούν με τα πούλμαν μπορούν να επικοινωνούν με το Πρακτορείο Penguin Travels & Tours στο τηλέφωνο 27210 80701, προκειμένου να κατοχυρώσουν τη θέση τους.

Κατοχυρώστε έγκαιρα τη θέση σας και δώστε δυναμικό «παρών» στο πλευρό της Μαύρης Θύελλας!

Όλοι μαζί, με τη Μαύρη Θύελλα!”.