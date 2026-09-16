Η πρόβλεψη BETMAT και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια
Πρεμιέρα στην League Phase του Europa League για τον Ολυμπιακό που θα παίξει κόντρα στην Γιαγκελόνια.
Μετά τον ευρωπαϊκό τους αποκλεισμό από την Ναϊμέγκεν, οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέψουν στις υποχρεώσεις τους στις διοργανώσεις εκτός των τειχών και το βράδυ της Τετάρτης (16/09) αντιμετωπίζουν την Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ προέρχεται από την εντός έδρας ήττα 1-0 από τον ΟΦΗ, τη στιγμή που σε κακό… φεγγάρι βρίσκονται και οι Πολωνοί, μια και η εκκίνηση στο πρωτάθλημά τους δεν είναι και η καλύτερη δυνατή.