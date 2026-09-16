Η πρόβλεψη BETMAT και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια

Πρεμιέρα στην League Phase του Europa League για τον Ολυμπιακό που θα παίξει κόντρα στην Γιαγκελόνια.

Η πρόβλεψη BETMAT και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια
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Μετά τον ευρωπαϊκό τους αποκλεισμό από την Ναϊμέγκεν, οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέψουν στις υποχρεώσεις τους στις διοργανώσεις εκτός των τειχών και το βράδυ της Τετάρτης (16/09) αντιμετωπίζουν την Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ προέρχεται από την εντός έδρας ήττα 1-0 από τον ΟΦΗ, τη στιγμή που σε κακό… φεγγάρι βρίσκονται και οι Πολωνοί, μια και η εκκίνηση στο πρωτάθλημά τους δεν είναι και η καλύτερη δυνατή.

Δείτε την πρόβλεψη της ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια:

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