Η πρόβλεψη BETMAT και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια

Μετά τον ευρωπαϊκό τους αποκλεισμό από την Ναϊμέγκεν, οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέψουν στις υποχρεώσεις τους στις διοργανώσεις εκτός των τειχών και το βράδυ της Τετάρτης (16/09) αντιμετωπίζουν την Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ προέρχεται από την εντός έδρας ήττα 1-0 από τον ΟΦΗ, τη στιγμή που σε κακό… φεγγάρι βρίσκονται και οι Πολωνοί, μια και η εκκίνηση στο πρωτάθλημά τους δεν είναι και η καλύτερη δυνατή.

Δείτε την πρόβλεψη της ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια: