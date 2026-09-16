ΕΣΗΕΑ σε Λιόλιο: «Η πρακτική σας έχει προκαλέσει ανησυχία και δημιουργεί ερωτηματικά»

Επιστολή… έντονης ανησυχίας της ΕΣΗΕΑ προς τον Βαγγέλη Λιόλιο για τη συνέντευξη Τύπου που θα γίνει μεταξύ συγγενών και φίλων.

ΕΣΗΕΑ σε Λιόλιο: «Η πρακτική σας έχει προκαλέσει ανησυχία και δημιουργεί ερωτηματικά»
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Μετά την ανακοίνωση του ΠΣΑΤ κατά του Βαγγέλη Λιόλιου ήταν σειρά της ΕΣΗΕΑ να δημοσιοποιήσει τις ανησυχίες της αναφορικά με τις πρακτικές του. Με επιστολή της προς τον Λιόλιο η ΕΣΗΕΑ έκανε λόγο για έντονη ανησυχία, εξαιτίας των τακτικών αποκλεισμού δημοσιογράφων, ενώ τονίζει τα ερωτηματικά τα οποία δημιουργούνται αναφορικά με τη σκοπιμότητας της συγκεκριμένης συνέντευξης.

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Αναλυτικά:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απέστειλε, χθες, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κύριο Ευάγγελο Λιόλιο, την ακόλουθη επιστολή:

«Κύριε Πρόεδρε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ πληροφορήθηκε ότι προτίθεστε να απευθυνθείτε στο φίλαθλο κοινό, μέσω του καναλιού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) στο YouTube, με προσκεκλημένους έξι διακεκριμένους συναδέλφους μας. Η ασυνήθιστη αυτή πρακτική έχει προκαλέσει ανησυχία σε συναδέλφους, που καλύπτουν το χώρο του μπάσκετ και δεν έχουν προσκληθεί, για αποκλεισμό τους. Δημιουργεί επίσης ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητά της.

Σας επισημαίνουμε ότι η επιλεκτική πρόσκληση σε συνέντευξη τύπου πλήττει το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και σας καλούμε να απευθύνεστε ισότιμα σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας»

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

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