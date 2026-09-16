Live Streaming η απολογιστική και προγραμματική συνέντευξη του Βαγγέλη Λιόλιου
Παρακολουθήστε σε live streaming την απολογιστική και προγραμματική συνέντευξη του Βαγγέλη Λιόλιου.
Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ανάληψη της ηγεσίας της Ομοσπονδίας, παραθέτει συνέντευξη, την οποία χαρακτηρίζει απολογιστική και προγραμματική.
Ο Βαγγέλης Λιόλιος θα μιλήσει μεταξύ... συγγενών και φίλων, αφού στην συνέντευξη θα δώσουν το «παρών» μόνο 6 δημοσιογράφοι, ενώ βάσει της ανακοίνωσης της ΕΟΚ... «Οι βασικοί πυλώνες της τοποθέτησης του Βαγγέλης Λιόλιου θα είναι:
- Η ανάπτυξη της Ομοσπονδίας σε τρόπο δομής και λειτουργίας
- Η ανάπτυξη του αγωνιστικού τομέα του αθλήματος στη χώρα και οι Εθνικές ομάδες
- Οι διεθνείς σχέσεις και η θέση του Ελληνικού μπάσκετ στο παγκόσμιο στερέωμα
- Οι προγραμματικές δηλώσεις για τα επόμενα χρόνια και ο σχεδιασμός για όλους τους τομείς».