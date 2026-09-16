Ο Μέσι έχει υπογράψει όλα τα επίσημα έγγραφα για την εξαγορά της Ελντένσε

Ο Μέσι έχει ολοκληρώσει όλες τις επίσημες διαδικασίες για την αγορά του 100% της ισπανικής ομάδας της Δεύτερης Κατηγορίας, Εντέλνσε όπως επιβεβαιώνει σήμερα η Marca.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της προφορικής συμφωνίας που είχε γίνει γνωστή από την περασμένη εβδομάδα.

Η αγορά της ομάδας από τον Μέσι υπόκειται στην έγκριση του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού της Ισπανίας και στη συνέχεια θα επισημοποιηθεί από τον Αργεντινό.

Την είδηση επιβεβαιώνει και ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο.