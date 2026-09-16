Πένθος για τον Ρόναλντ Κούμαν: Πέθανε η γυναίκα του, Μπαρτίνα

Βαρύ πένθος για τον Ολλανδό προπονητή και πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Ολλανδίας Ρόναλντ Κούμαν, αφού η σύζυγός του, Μπαρτίνα έφυγε από τη ζωή.

Η άτυχη γυναίκα έδωσε μάχη με τον καρκίνο και άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 65 ετών την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.

Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο Κούμαν με ανάρτησή του στα social media.

Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 1985 και είχε αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ πρόσφατα είχε καλωσορίσει στον κόσμο και το τέταρτο εγγόνι του, καθώς έγινε πατέρας ο Ρόναλντ Κούμαν τζούνιορ.

Η δημοσίευση του Κούμαν:

«Με βαθιά θλίψη, αλλά και με μεγάλη περηφάνια και αγάπη, αποχαιρετούμε την υπέροχη σύζυγό, την πολυαγαπημένη μας μαμά και γιαγιά ♥️

Μπαρτίνα Κούμαν-Μπόντεφελντ

30 Ιανουαρίου 1961 – 15 Σεπτεμβρίου 2026

Η οικογένεια Κούμαν»