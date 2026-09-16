ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 5 διπλές προσκλήσεις για το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Είναι ορισμένα μπασκετικά ραντεβού που αξίζει να τα παρακολουθήσεις από την εξέδρα: Να ακούσεις τον παλμό του γηπέδου, να ζήσεις την ένταση κάθε φάσης και να μοιραστείς την εμπειρία με κάποιον που αγαπά το μπάσκετ όσο κι εσύ. Γιατί, όσο κι αν έχουμε συνηθίσει να παρακολουθούμε τους μεγάλους αγώνες από την οθόνη, τίποτα δεν συγκρίνεται με την ατμόσφαιρα του γηπέδου.

Ένα τέτοιο ραντεβού επιστρέφει στην Αθήνα στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, καθώς το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ετοιμάζεται να γεμίσει το Telekom Center Athens με δύο ημέρες κορυφαίου μπάσκετ.

Το τουρνουά, που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ιστορικού ηγέτη του Παναθηναϊκού, Παύλου Γιαννακόπουλου, ο οποίος με το ήθος και το φίλαθλο πνεύμα του τίμησε τον ελληνικό αθλητισμό και κατάφερε να αλλάξει την ιστορία της ομάδας μας, έχει εξελιχθεί σε έναν ξεχωριστό θεσμό για το μπάσκετ. Μία διοργάνωση που κάθε χρόνο στρέφει πάνω της τα βλέμματα των φιλάθλων και αποτελεί ένα από τα σημαντικά μπασκετικά ραντεβού πριν από την έναρξη της νέας σεζόν.

Και αυτό είναι ίσως που κάνει την εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή: Η ευκαιρία να δεις από κοντά μεγάλες ομάδες και αθλητές, να πάρεις μία πρώτη γεύση από όσα θα ακολουθήσουν μέσα στη χρονιά και, φυσικά, να νιώσεις ξανά εκείνη τη γνώριμη ενέργεια που μόνο ένα γεμάτο γήπεδο μπορεί να δημιουργήσει.

Δύο ημέρες μπάσκετ από τις εξέδρες του Telekom Center Athens

Αν, λοιπόν, θέλεις αυτή τη φορά να βρίσκεσαι εκεί όπου συμβαίνει η δράση, το OnSports σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις το 8ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» από κοντά και, φυσικά, να πάρεις μαζί σου και την παρέα σου.

Μέσα από τον διαγωνισμό στο Instagram του OnSports, πέντε τυχεροί θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή 18 ή το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Telekom Center Athens, για να απολαύσουν από τις εξέδρες ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ, ένταση και δυνατές στιγμές.

Και η συμμετοχή είναι απλή. Από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 11:00 έως την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 17:00, το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνεις follow το OnSports.gr, like στο σχετικό Instagram post του διαγωνισμού και mention δύο φίλους σου στα σχόλια.

https://www.instagram.com/p/DdUPzUhO_J1/

Αν το μπάσκετ, λοιπόν, είναι για σένα κάτι περισσότερο από 40 λεπτά αγώνα, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Μπες στον διαγωνισμό και ίσως στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου να μην βλέπεις τη δράση από την οθόνη, αλλά από τις εξέδρες του Telekom Center Athens!

Εδώ μπορείς να διαβάσεις αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού.