Ο «μαχητής» που δεν χρειάστηκε ποτέ τα φώτα στραμμένα πάνω του και ακούει στο όνομα… Ταζ Γκίμπσον

Έχει κάτι ιδιαίτερο το NBA όσον αφορά τις προσωπικότητες που δημιουργεί μέσα στα χρόνια. Άλλοι μένουν στην ιστορία για τα ατομικά βραβεία και τα πρωταθλήματα, άλλοι γιατί έχουν διαφορετικό τρόπο να κερδίσουν τον σεβασμό. Ο Ταζ Γκίμπσον είναι ένα από αυτά.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, στα 41 του χρόνια, ο βετεράνος ψηλός ανακοίνωσε το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, ύστερα από 17 σεζόν στο NBA. Δεν αποχαιρετά, όμως, το μπάσκετ. Αντίθετα, ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο, επιστρέφοντας εκεί όπου όλα ξεκίνησαν... στους Chicago Bulls, αυτή τη φορά ως μέλος του τεχνικού επιτελείου του Τιάγκο Σπλίτερ.

Από το Μπρούκλιν στο NBA

Ο Γκίμπσον μεγάλωσε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και κατάφερε να μετατρέψει το παιδικό του όνειρο σε πραγματικότητα. Το 2009 οι Chicago Bulls τον επέλεξαν στο Νο. 26 του Draft και από την πρώτη του κιόλας σεζόν έδειξε τι είδους παίκτης θα γινόταν.

Δεν ήταν ο παίκτης που θα ζητούσε 20 σουτ. Δεν ήταν ο σταρ που θα έπρεπε να έχει την μπάλα στα χέρια του. Ήταν ο παίκτης που κάθε προπονητής ήθελε να έχει στο παρκέ όταν το παιχνίδι γινόταν δύσκολο. Άμυνα, ριμπάουντ, σκληράδα, ενέργεια, σωματικές μάχες και πάνω απ' όλα, συνέπεια.

Στην rookie season του συμπεριλήφθηκε στην πρώτη ομάδα των rookies, επιβεβαιώνοντας ότι οι Bulls είχαν βρει έναν ιδιαίτερα αξιόπιστο ψηλό.

Η εποχή των Bulls και η γενιά του D-Rose

Ο Γκίμπσον συνδέθηκε όσο λίγοι με τους Bulls της εποχής του Ντέρικ Ρόουζ. Έμεινε στο Σικάγο για περισσότερες από επτά σεζόν, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι μιας ομάδας που έφτασε έξι φορές στα playoffs και το 2011 μέχρι τους τελικούς της Ανατολής.

Ήταν η εποχή που οι Bulls χαρακτηρίζονταν από σκληρή άμυνα, physical παιχνίδι και νοοτροπία πρωταθλητισμού και ο Γκίμπσον ταίριαζε απόλυτα σε αυτή την ταυτότητα.

Με τον Τομ Τιμποντό στον πάγκο, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αξιόπιστους ψηλούς της λίγκας. Η σεζόν 2013-14 ήταν η κορυφαία της καριέρας του, όταν σημείωσε 13 πόντους και 6,8 ριμπάουντ ανά αγώνα, ενώ είχε και 1,4 τάπες. Εκείνη τη χρονιά έφτασε μέχρι τη δεύτερη θέση στην ψηφοφορία για το βραβείο του Sixth Man of the Year.

Ο παίκτης που δεν χρειάστηκε ποτέ να είναι σταρ

Ίσως αυτό να είναι και το σημαντικότερο στοιχείο της καριέρας του. Ο Γκίμπσον δεν έγινε ποτέ All-Star, δεν κυνήγησε τη δημοσιότητα, δεν χρειάστηκε να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, αλλά για 17 χρόνια κατάφερνε να βρίσκει ρόλο.

Από τους Bulls στους Oklahoma City Thunder, τους Minnesota Timberwolves, τους New York Knicks, τους Washington Wizards, τους Detroit Pistons, τους Charlotte Hornets και τελικά τους Memphis Grizzlies, ο Γκίμπσον προσαρμοζόταν στις ανάγκες κάθε ομάδας.

Συνολικά αγωνίστηκε σε 1.012 παιχνίδια κανονικής περιόδου, ξεκινώντας τα 462 από αυτά, με μέσους όρους καριέρας 8,3 πόντους, 5,7 ριμπάουντ και 1,0 τάπα ανά αγώνα, σουτάροντας με 51,7% εντός πεδιάς.

Αριθμοί βέβαια που δεν λένε ολόκληρη την ιστορία, καθώς ο Γκίμπσον προσέφερε πολύ περισσότερα από στατιστικά.

Ο βετεράνος των αποδυτηρίων

Όσο περνούσαν τα χρόνια, ο Γκίμπσον μετατράπηκε σε έναν άνθρωπο που μπορούσε να καθοδηγήσει νεότερους παίκτες, να κρατήσει την ισορροπία στα αποδυτήρια και να δώσει ενέργεια ακόμη κι όταν ο αγωνιστικός του ρόλος είχε περιοριστεί.

Ο ίδιος, στην ανακοίνωση της αποχώρησής του, στάθηκε ακριβώς σε αυτό: ήθελε να είναι ο συμπαίκτης στον οποίο μπορούσαν να βασιστούν οι άλλοι, ένας παίκτης που έφερνε σκληράδα, ενέργεια, ηγεσία και καρδιά κάθε φορά που έμπαινε στο παρκέ.

Δεν τελειώνει εδώ… απλά αλλάζει πόστο

Η ιστορία του Γκίμπσον στο NBA δεν τελειώνει εδώ, απλά ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Ουσιαστικά δεν αποχωρεί πραγματικά από το NBA. Επιστρέφει στους Chicago Bulls ως assistant coach στο πλευρό του Τιάγκο Σπλίτερ. Έτσι, η ομάδα που τον επέλεξε στο Draft του 2009 γίνεται και η ομάδα με την οποία ξεκινά το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του στο μπάσκετ.

Είναι ένα σχεδόν ιδανικό κλείσιμο ενός κύκλου. Από rookie των Bulls, σε βασικό κομμάτι μιας σκληρής ομάδας playoffs, σε βετεράνο που φόρεσε οκτώ διαφορετικές φανέλες και τελικά πίσω στο Σικάγο για να μεταδώσει την εμπειρία του από την άλλη πλευρά του πάγκου.