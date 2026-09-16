· Λιθουανία

Αποχώρησε από τον πάγκο της Λιθουανίας ο Ρίμας Κουρτινάιτις

Ο Ρίμας Κουρτινάιτις υπέβαλε την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Λιθουανίας.

Αποχώρησε από τον πάγκο της Λιθουανίας ο Ρίμας Κουρτινάιτις
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την απόφαση να αποχωρήσει από τον πάγκο της Εθνικής Λιθουανίας πήρε ο Ρίμας Κουρτινάιτις, ολοκληρώνοντας τη θητεία του στην ομάδα έπειτα από περίπου δύο χρόνια.

Ο 66χρονος τεχνικός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία τον Οκτώβριο του 2024 και κορυφαία στιγμή της παρουσίας του αποτέλεσε η πορεία της Λιθουανίας στο EuroBasket 2025, όπου κατέλαβε την πέμπτη θέση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Λιθουανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, μαζί με τον Κουρτινάιτις αποχωρεί και ολόκληρο το τεχνικό επιτελείο του.

Ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής αναμένεται να αναδειχθεί μετά την εκλογή του νέου προέδρου της Ομοσπονδίας, με την επιλογή να πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας για την επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

COMMENTS
LATEST NEWS
05:16 ΜΠΑΣΚΕΤ

Αποχώρησε από τον πάγκο της Λιθουανίας ο Ρίμας Κουρτινάιτις

02:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ: Έκλεισε τον Μπισουμά για έναν χρόνο

00:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: «Καθάρισε» την Τότεναμ και προκρίθηκε στους «16» του League Cup

23:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντόρτμουντ: «Θα αγωνιστεί ξανά φέτος ο Κωνσταντέλιας»

23:46 SUPER LEAGUE

Στον Λεβαδειακό ο Τζόναθαν Πάνζο

23:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το «αντίο» που θα κάνει το Μονουμεντάλ να «δακρύσει» - Στην αποστολή της Αργεντινής ο Μέσι

23:14 SUPER LEAGUE

Ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή ο Σάντε Σίλβα

22:51 NBA

Σίλβερ: «Κάνουμε συζητήσεις με την EuroLeague, περισσότερες ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες»

22:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά: Η αποστολή για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό

22:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μέσι: Θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής

22:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Χάμες Ροντρίγκες είπε «αντίο» στην εθνική Κολομβίας μετά από 14 χρόνια

22:11 SUPER LEAGUE 2

Στην Athens Kallithea ο Χρήστος Κοσίδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας