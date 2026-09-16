Αποχώρησε από τον πάγκο της Λιθουανίας ο Ρίμας Κουρτινάιτις

Την απόφαση να αποχωρήσει από τον πάγκο της Εθνικής Λιθουανίας πήρε ο Ρίμας Κουρτινάιτις, ολοκληρώνοντας τη θητεία του στην ομάδα έπειτα από περίπου δύο χρόνια.

Ο 66χρονος τεχνικός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία τον Οκτώβριο του 2024 και κορυφαία στιγμή της παρουσίας του αποτέλεσε η πορεία της Λιθουανίας στο EuroBasket 2025, όπου κατέλαβε την πέμπτη θέση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Λιθουανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, μαζί με τον Κουρτινάιτις αποχωρεί και ολόκληρο το τεχνικό επιτελείο του.

Ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής αναμένεται να αναδειχθεί μετά την εκλογή του νέου προέδρου της Ομοσπονδίας, με την επιλογή να πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας για την επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.