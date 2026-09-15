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Στην Athens Kallithea ο Χρήστος Κοσίδης

Η Athens Kallithea ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου κεντρικού αμυντικού Χρήστου Κοσίδη.

Στην Athens Kallithea ο Χρήστος Κοσίδης
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Με τη φανέλα της Athens Kallithea θα αγωνίζεται ο Χρήστος Κοσίδης. Ο νεαρός στόπερ αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της ΑΕΚ και διαθέτει εμπειρία από τη Superbet League 2, έχοντας καταγράψει 39 συμμετοχές με τη δεύτερη ομάδα της Ένωσης.

Η ανακοίνωση:

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του 21χρονου αμυντικού Χρήστου Κοσίδη, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ.

Ο Κοσίδης είναι πρώην διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ελλάδας, προέρχεται από την ακαδημία της ΑΕΚ και κατέγραψε συνολικά 39 συμμετοχές στη Super League 2 με την ΑΕΚ Β, ενώ την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, αγωνιζόμενος σε δύο αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδας.

Σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, ο Κοσίδης έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα με τις ομάδες Κ17 και Κ19.

Καλωσήρθες, Χρήστο».

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