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Ο Χάμες Ροντρίγκες είπε «αντίο» στην εθνική Κολομβίας μετά από 14 χρόνια

Τέλος σε μια σπουδαία διαδρομή με τη φανέλα της εθνικής Κολομβίας έβαλε ο Χάμες Ροντρίγκες, ανακοινώνοντας την απόφασή του να αποσυρθεί από τους «Καφετέρος».

Ο Χάμες Ροντρίγκες είπε «αντίο» στην εθνική Κολομβίας μετά από 14 χρόνια
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Ο Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Ατλέτικο Νασιονάλ, έπειτα από 18 χρόνια, γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ενός συγκινητικού βίντεο. Με δάκρυα στα μάτια, ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού αποχαιρέτησε ουσιαστικά την εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της ανδρικής εθνικής Κολομβίας το 2011 και έκτοτε κατέγραψε 131 συμμετοχές και 31 γκολ, όντας ο ρέκορντμαν συμμετοχών στην ιστορία των «Καφετέρος».

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