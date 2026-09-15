Ο Χάμες Ροντρίγκες είπε «αντίο» στην εθνική Κολομβίας μετά από 14 χρόνια

Ο Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Ατλέτικο Νασιονάλ, έπειτα από 18 χρόνια, γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ενός συγκινητικού βίντεο. Με δάκρυα στα μάτια, ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού αποχαιρέτησε ουσιαστικά την εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της ανδρικής εθνικής Κολομβίας το 2011 και έκτοτε κατέγραψε 131 συμμετοχές και 31 γκολ, όντας ο ρέκορντμαν συμμετοχών στην ιστορία των «Καφετέρος».