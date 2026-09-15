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Κηφισιά: Η αποστολή για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, με τον Σεμπάστιαν Λέτο να ανακοινώνει την αποστολή της ομάδας.

Κηφισιά: Η αποστολή για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό
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Η Κηφισιά προέρχεται από τη «λευκή» ισοπαλία με τον Λεβαδειακό για το πρωτάθλημα, ενώ στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Μαρκό.

Πλέον, η ομάδα των βορείων προαστίων στρέφει την προσοχή της στο δύσκολο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με τον Λέτο να κάνει γνωστή την αποστολή της ομάδας.

Η αποστολή:

Αναγνωστόπουλος, Ρόμπερτς, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Δοϊρανλής, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε, Μαγγανάς, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Εμπουλά, Πατήρας, Σαγάλ, Κλιμαθιανός, Χριστόπουλος.

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