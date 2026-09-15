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Ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή ο Σάντε Σίλβα

Ο Ηρακλής γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με τον 29χρονο Πορτογάλο εξτρέμ, Σάντε Σίλβα.

Ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή ο Σάντε Σίλβα
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Τη μεταγραφή του Σάντε Σίλβα ανακοίνωσε ο Ηρακλής, ενισχύοντας σημαντικά τη μεσοεπιθετική του γραμμή με έναν ποδοσφαιριστή που έχει εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο 29χρονος εξτρέμ, ύψους 1,77μ., επιστρέφει στην Ελλάδα μετά την παρουσία του στον Άρη τη σεζόν 2020-21. Τότε είχε αγωνιστεί ως δανεικός από τη Γουέστ Χαμ, καταγράφοντας συνολικά 33 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ.

Η ανακοίνωση:

«Ο Alexandre Nascimento da Costa Silva, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου 1997 στο Πόρτο, έχει ύψος 1,77 μ. και αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, ενώ μπορεί να καλύψει και τη δεξιά πλευρά της επίθεσης.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες των Alverca, Belenenses και Sporting CP, πριν συνεχίσει στη Vitória Guimarães, με την οποία έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε West Ham United, Άρη, Nottingham Forest και Dijon, ενώ ακολούθησε η παρουσία του στο MLS με Atlanta United και St. Louis City. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Hapoel Tel Aviv.

Ο Xande Silva διαθέτει επίσης σημαντική παρουσία στις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, έχοντας περάσει από όλα τα ηλικιακά κλιμάκια.

Xande, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ! Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανόλευκα!»

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