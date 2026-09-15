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Στον Λεβαδειακό ο Τζόναθαν Πάνζο

Με τη φανέλα του Λεβαδειακού θα αγωνίζεται ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός, Τζόναθαν Πάνζο.

Στον Λεβαδειακό ο Τζόναθαν Πάνζο
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Την απόκτηση του Τζόναθαν Πάνζο ανακοίνωσε ο Λεβαδειακός, συνεχίζοντας την ενίσχυση του ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν. Ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός έχει ύψος 1,88μ. και διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το αγγλικό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο Πάνζο έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στην Championship, ενώ έχει περάσει από Γαλλία, Πορτογαλία και Βέλγιο. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στις ακαδημίες της Τσέλσι και της Μονακό, πριν μετακομίσει στη Ντιζόν και αργότερα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, το 2022.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Πάνζο ξεκίνησε στη Ρίο Άβε, ενώ στο δεύτερο μισό της σεζόν μετακόμισε στην Αγγλία για λογαριασμό της Μπέρμιγχαμ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Άγγλου κεντρικού αμυντικού Τζόναθαν Πάνζο.

Γεννημένος στις 25/10/2000 στο Λονδίνο, διαθέτει παραστάσεις από ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και απαιτητικά πρωταθλήματα, όπως η Championship, το Σαμπιονά στην Γαλλία, η πορτογαλική αλλά και η βελγική λίγκα.

Επιπλέον έχει υπάρξει διεθνής με όλα τα χαμηλότερα ηλικιακά στρώματα της εθνικής Αγγλίας, μετρώντας 49 συμμετοχές, με σπουδαίες επιτυχίες στο παλμαρέ του! Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με την αγγλική U17 το 2017 αποτελώντας βασικότατο μέλος της ομάδας του, ενώ ήταν φιναλίστ με την ίδια ομάδα στο Euro του 2017 και μέλος της κορυφαίας ομάδας του τουρνουά!

Γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στην ακαδημία της Τσέλσι και σε ηλικία μόλις 18 ετών πήρε μεταγραφή για την Μονακό, προοριζόμενος αρχικά για τη Β’ ομάδα, αλλά παίρνοντας συμμετοχές και στην ανδρική.

Την επόμενη χρονιά αγωνίστηκε ως δανεικός στη βελγική Σερκλ Μπριζ κι ακολούθησε νέα μεταγραφή στην γαλλική Ντιζόν. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Αγγλία, παίρνοντας μεταγραφή στην Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ ακολούθησαν οι Κόβεντρι και Κάρντιφ. Τον Γενάρη του ’24 έπαιξε ξανά στο Βέλγιο, αυτή τη φορά για την Σταντάρ Λιέγης και στη συνέχεια μετακόμισε στην Πορτογαλία για την Ρίο Άβε, από την οποία αποχώρησε στα μισά της περασμένης σεζόν για χάρη της Μπέρμιγχαμ.

Τζόναθαν σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού!»

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