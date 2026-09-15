· Αργεντινή

Το «αντίο» που θα κάνει το Μονουμεντάλ να «δακρύσει» - Στην αποστολή της Αργεντινής ο Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αργεντινής και όλα δείχνουν πως ετοιμάζεται για την τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της «Αλμπισελέστε».

Το «αντίο» που θα κάνει το Μονουμεντάλ να «δακρύσει» - Στην αποστολή της Αργεντινής ο Μέσι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση πως ολοκληρώνει την παρουσία του στην εθνική Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται ξανά στην αποστολή της ομάδας για τα επόμενα παιχνίδια.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ κλήθηκε για τις αναμετρήσεις με Βολιβία, Μπουρκίνα Φάσο και Μπενίν, με το τελευταίο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο στο «Μονουμεντάλ».

Το πιθανότερο είναι ο Μέσι να βρίσκεται κανονικά στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στο Μπενίν, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη ξεκάθαρο αν θα αγωνιστεί για μεγαλύτερο διάστημα ή αν θα πάρει απλώς λίγα λεπτά συμμετοχής, προκειμένου να γνωρίσει την αποθέωση από τους συμπατριώτες του.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Αργεντινής, ο Μέσι είχε συζητήσει το ενδεχόμενο αυτό με ανθρώπους της ομοσπονδίας, οι οποίοι σεβάστηκαν απόλυτα την επιθυμία του. Όλοι, άλλωστε, ήθελαν το «αντίο» του να γίνει με τον ίδιο μέσα στο γήπεδο και την μπάλα στα πόδια.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: «Καθάρισε» την Τότεναμ και προκρίθηκε στους «16» του League Cup

23:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντόρτμουντ: «Θα αγωνιστεί ξανά φέτος ο Κωνσταντέλιας»

23:46 SUPER LEAGUE

Στον Λεβαδειακό ο Τζόναθαν Πάνζο

23:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το «αντίο» που θα κάνει το Μονουμεντάλ να «δακρύσει» - Στην αποστολή της Αργεντινής ο Μέσι

23:14 SUPER LEAGUE

Ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή ο Σάντε Σίλβα

22:51 NBA

Σίλβερ: «Κάνουμε συζητήσεις με την EuroLeague, περισσότερες ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες»

22:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά: Η αποστολή για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό

22:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μέσι: Θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής

22:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Χάμες Ροντρίγκες είπε «αντίο» στην εθνική Κολομβίας μετά από 14 χρόνια

22:11 SUPER LEAGUE 2

Στην Athens Kallithea ο Χρήστος Κοσίδης

21:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος: Η αποστολή για τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ

21:43 EUROPA LEAGUE

Ολυμπιακός: Η πρώτη αποστολή του Αλγκουαθίλ για το Europa League - Μέσα ο Γιάρεμτσουκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας