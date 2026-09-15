Το «αντίο» που θα κάνει το Μονουμεντάλ να «δακρύσει» - Στην αποστολή της Αργεντινής ο Μέσι

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση πως ολοκληρώνει την παρουσία του στην εθνική Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται ξανά στην αποστολή της ομάδας για τα επόμενα παιχνίδια.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ κλήθηκε για τις αναμετρήσεις με Βολιβία, Μπουρκίνα Φάσο και Μπενίν, με το τελευταίο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο στο «Μονουμεντάλ».

Το πιθανότερο είναι ο Μέσι να βρίσκεται κανονικά στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στο Μπενίν, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη ξεκάθαρο αν θα αγωνιστεί για μεγαλύτερο διάστημα ή αν θα πάρει απλώς λίγα λεπτά συμμετοχής, προκειμένου να γνωρίσει την αποθέωση από τους συμπατριώτες του.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Αργεντινής, ο Μέσι είχε συζητήσει το ενδεχόμενο αυτό με ανθρώπους της ομοσπονδίας, οι οποίοι σεβάστηκαν απόλυτα την επιθυμία του. Όλοι, άλλωστε, ήθελαν το «αντίο» του να γίνει με τον ίδιο μέσα στο γήπεδο και την μπάλα στα πόδια.