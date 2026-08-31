Τέλος εποχής: Ο Μέσι ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική Αργεντινής

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ο Λιονέλ Μέσι γνωστοποίησε στο φίλαθλο κοινό την απόφασή του να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Έπειτα από μια πορεία 21 χρόνων, ο 39χρονος σούπερ-σταρ έριξε τίτλους τέλους στην πορεία του με την «Αλμπισελέστε», καταγράφοντας συνολικά 207 συμμετοχές με 125 γκολ στο ενεργητικό του.

Ο Μέσι κατέκτησε τα πάντα με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας, ανάμεσά τους ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και δύο Copa America, ενώ στην πρόσφατη διοργάνωση στις ΗΠΑ πήρε την «AFA» από το χέρι, οδηγώντας την στον τελικό, όπου και ηττήθηκε με 1-0 στην παράταση από την Ισπανία.

Στη μακροσκελή ανακοίνωσή του, ο «Pulga» επισημαίνει πως ουσιαστικά πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση αμέσως μετά τον τελικό, ευχαριστόντας παράλληλα τον κόσμο της Αργεντινής για την στήριξη προς το πρόσωπό του όλα αυτά τα χρόνια.

H ανάρτηση του Μέσι

“Μετά από όλο αυτό το διάστημα που πέρασε από τον τελικό, και μετά από πολλή σκέψη, θέλω να ανακοινώσω σε όλους ότι αποσύρομαι από την Εθνική Ομάδα…

Ήταν μια απόφαση που με πόνεσε, και εξακολουθεί να πονάει, μέχρι τα βάθη της καρδιάς μου, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Ορκίζομαι ότι πάντα έδινα τον καλύτερό μου εαυτό, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια που κερδίσαμε τα πάντα, αλλά και πριν από αυτό. Πάντα πάλευα και έδινα τα πάντα για αυτή τη φανέλα, για να σας φέρω χαρά και να σας κάνω περήφανους που είστε Αργεντινοί μέσω του ποδοσφαίρου.

Δεν απομένει πολύς χρόνος, και τα κεφάλαια κλείνουν, και αυτό είναι που με πονάει βαθιά. Αγαπώ, αγαπούσα και θα αγαπώ πάντα να βρίσκομαι στην Εθνική Ομάδα. Έχω δώσει τα πάντα. Δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω, και εκτός αυτού, υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι νέοι παίκτες που έρχονται πίσω μου που αξίζουν να είναι εκεί.

Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και την υποστήριξη αυτά τα 20 χρόνια. Θα μου λείψει να σας ακούω όλους από μέσα. Τώρα θα είμαι απλώς ένας από εσάς, να σας επευφημώ και να σας στηρίζω από το πλάι (στα καλά και στα άσχημα, ακόμα περισσότερο).

Ευχαριστώ την οικογένειά μου που ήταν πάντα εκεί, που με συνόδευσε σε αυτό το όμορφο αλλά δύσκολο ταξίδι. Ευχαριστώ κάθε προπονητή, συμπαίκτη και διευθυντή με τον οποίο είχα την ευχαρίστηση να μοιραστώ αυτή την εμπειρία. Παίρνω μαζί μου αξέχαστες αναμνήσεις και στιγμές.

Φεύγω με την ηρεμία και την υπερηφάνεια που σας χάρισα, μαζί με τους συμπαίκτες μου, μερικές πραγματικά ονειρικές στιγμές. Ήταν απίστευτο που το μοιράστηκα αυτό μαζί σας. Σας αγαπώ!

Σε ευχαριστώ, Θεέ, που με έκανες Αργεντινό.

Εμπρός Αργεντινή!

Έγραψα αυτά τα λόγια στις 21 Ιουλίου, δύο ημέρες μετά τον τελικό. Σήμερα, μετά από αυτό που συνέβη στον πατέρα μου, είμαι ακόμα πιο πεπεισμένος από πριν.”