Ο ΠΑΟΚ συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στα φιλικά

Την τρίτη του νίκη σε ισάριθμα φιλικά παιχνίδι πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 90-71 των Βίκος Falcons στο Μέτσοβο.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι «άνοιξε» το rotation της ομάδας του, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε πολλούς παίκτες, ανάμεσά τους και στον 16χρονο Χαραλαμπίδη.

Πρωταγωνιστές στη νίκη των «ασπρόμαυρων» ήταν τόσο ο Κλίφορντ Ομορούγι, όσο και ο Τρέβορ Χάτζινς με 18 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία του Ναζ Μήτρου-Λονγκ στο παρκέ με 14 πόντους.

Εκτός απο το συγκεκριμένο φιλικά για λόγους προφύλαξης έμειναν οι Μάρκους Φόστερ και Κάιλ Αλεξάντερ, ενώ απρόοπτο προέκυψε με τον Μπριν Ταϊρί, ο οποίος αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού στο πρώτο μέρος και προφυλάχθηκε για το υπόλοιπο του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 29-16, 52-28, 72-52, 90-71.