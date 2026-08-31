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Ο ΠΑΟΚ συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στα φιλικά

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στα φιλικά, επικρατώντας με 90-71 του Βίκου Ιωαννίνων στο Μέτσοβο. Κορυφαίοι Ομορούγι και Χάτζινς, σημαντική η συνισφορά του Ναζ Μήτρου-Λονγκ.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στα φιλικά
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Την τρίτη του νίκη σε ισάριθμα φιλικά παιχνίδι πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 90-71 των Βίκος Falcons στο Μέτσοβο.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι «άνοιξε» το rotation της ομάδας του, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε πολλούς παίκτες, ανάμεσά τους και στον 16χρονο Χαραλαμπίδη.

Πρωταγωνιστές στη νίκη των «ασπρόμαυρων» ήταν τόσο ο Κλίφορντ Ομορούγι, όσο και ο Τρέβορ Χάτζινς με 18 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία του Ναζ Μήτρου-Λονγκ στο παρκέ με 14 πόντους.

Εκτός απο το συγκεκριμένο φιλικά για λόγους προφύλαξης έμειναν οι Μάρκους Φόστερ και Κάιλ Αλεξάντερ, ενώ απρόοπτο προέκυψε με τον Μπριν Ταϊρί, ο οποίος αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού στο πρώτο μέρος και προφυλάχθηκε για το υπόλοιπο του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 29-16, 52-28, 72-52, 90-71.

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