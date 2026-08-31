Εξασφάλισε εισιτήρια και για Βόλο η Καλαμάτα

Δεν θα είναι μόνη ούτε στον Βόλο η Καλαμάτα, καθώς οι φίλοι της «Μαύρης Θύελλας» ετοιμάζονται να δώσουν ξανά δυναμικό «παρών» σε εκτός έδρας αναμέτρηση.

Μετά την παρουσία των οπαδών της στο Αγρίνιο για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, η Καλαμάτα ανακοίνωσε πως εξασφάλισε θύρα για τους φιλάθλους της και στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Έτσι, η ομάδα της Μεσσηνίας θα έχει τη στήριξη του κόσμου της στην αυριανή αναμέτρηση (01/09, 18:00) απέναντι στον Βόλο, για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η παρουσία των φιλάθλων της αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στη «Μαύρη Θύελλα», η οποία ανοίγει τις υποχρεώσεις της στη νέα φάση της διοργάνωσης.

Η ανακοίνωση

«Με τον κόσμο της η Μαύρη Θύελλα και στον Βόλο!

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως εξασφάλισε θύρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για τις ανάγκες των φιλάθλων της, για το παιχνίδι με τον Βόλο (01/09, 18:00) στην 1η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Θύρα που θα φιλοξενήσει τους οπαδούς θα είναι η 31 του Βορείου Πετάλου και μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/volos-nfs-kalamata-away-section/

Τονίζεται πως απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομίας και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη».