«Προφορική συμφωνία Γκουστάβο Πουέρτα – Νότιγχαμ Φόρεστ» - Ο ρόλος του Ολυμπιακού

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του Γκουστάβο Πουέρτα για τον Ολυμπιακό, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» επανέρχονται δυναμικά για την απόκτηση του Κολομβιανού μέσου.

Σύμφωνα με τον Πίπε Σιέρα, υπάρχει πλέον ένα διαφορετικό σενάριο που μπορεί να φέρει τον 23χρονο χαφ στην Ελλάδα. Η Νότιγχαμ Φόρεστ φέρεται να εξετάζει την ενεργοποίηση της ρήτρας αποδέσμευσης που προβλέπεται στο συμβόλαιό του με τη Ράσινγκ Σανταντέρ και στη συνέχεια να τον παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού στον Ολυμπιακό.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Πουέρτα θα μπορούσε να ενταχθεί στους Πειραιώτες και να αποτελέσει μία ακόμη λύση για τη μεσαία γραμμή ενόψει της συμμετοχής τους στο Europa League.

Ο Κολομβιανός έχει συμβόλαιο με τη Ράσινγκ μέχρι το 2029, έχοντας μετακομίσει στην ισπανική ομάδα από την Μπάγερ Λεβερκούζεν έναντι 3,5 εκατ. ευρώ. Προηγουμένως είχε ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του περιπέτεια από την Μπογκοτά, από την οποία τον απέκτησε η γερμανική ομάδα το 2023 έναντι περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησαν οι δανεισμοί του σε Χαλ και Λεβερκούζεν, πριν από τη μόνιμη μετακίνησή του στη Ράσινγκ Σανταντέρ. Πλέον, το όνομά του επιστρέφει δυνατά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, με τις επόμενες ώρες να αναμένονται καθοριστικές για την έκβαση της υπόθεσης.