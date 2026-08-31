· Νότιγχαμ Φόρεστ · Ολυμπιακός

«Προφορική συμφωνία Γκουστάβο Πουέρτα – Νότιγχαμ Φόρεστ» - Ο ρόλος του Ολυμπιακού

Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Γκουτάβο Πουέρτα.

«Προφορική συμφωνία Γκουστάβο Πουέρτα – Νότιγχαμ Φόρεστ» - Ο ρόλος του Ολυμπιακού
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του Γκουστάβο Πουέρτα για τον Ολυμπιακό, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» επανέρχονται δυναμικά για την απόκτηση του Κολομβιανού μέσου.

Σύμφωνα με τον Πίπε Σιέρα, υπάρχει πλέον ένα διαφορετικό σενάριο που μπορεί να φέρει τον 23χρονο χαφ στην Ελλάδα. Η Νότιγχαμ Φόρεστ φέρεται να εξετάζει την ενεργοποίηση της ρήτρας αποδέσμευσης που προβλέπεται στο συμβόλαιό του με τη Ράσινγκ Σανταντέρ και στη συνέχεια να τον παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού στον Ολυμπιακό.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Πουέρτα θα μπορούσε να ενταχθεί στους Πειραιώτες και να αποτελέσει μία ακόμη λύση για τη μεσαία γραμμή ενόψει της συμμετοχής τους στο Europa League.

Ο Κολομβιανός έχει συμβόλαιο με τη Ράσινγκ μέχρι το 2029, έχοντας μετακομίσει στην ισπανική ομάδα από την Μπάγερ Λεβερκούζεν έναντι 3,5 εκατ. ευρώ. Προηγουμένως είχε ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του περιπέτεια από την Μπογκοτά, από την οποία τον απέκτησε η γερμανική ομάδα το 2023 έναντι περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησαν οι δανεισμοί του σε Χαλ και Λεβερκούζεν, πριν από τη μόνιμη μετακίνησή του στη Ράσινγκ Σανταντέρ. Πλέον, το όνομά του επιστρέφει δυνατά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, με τις επόμενες ώρες να αναμένονται καθοριστικές για την έκβαση της υπόθεσης.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:19 SUPER LEAGUE

Νέα διάσταση για Παναθηναϊκό και Ουναΐ: «Πιέζει το «τριφύλλι», περιμένει κι άλλη προσφορά η Τζιρόνα»

16:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο το "μπαμ": Στη Λίβερπουλ ο Μπαρκολά

16:17 ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης - Ηρακλής 62-72: Δυνατό φιλικό τεστ στο Αλεξάνδρειο με νικητή τον «Γηραιό»

15:59 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Στην Τούμπα το ΠΑΟΚ Β' - Ολυμπιακός Β' - Οι ημέρες και οι ώρες της πρεμιέρας

15:43 SUPER LEAGUE

Εξασφάλισε εισιτήρια και για Βόλο η Καλαμάτα

15:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Προφορική συμφωνία Γκουστάβο Πουέρτα – Νότιγχαμ Φόρεστ» - Ο ρόλος του Ολυμπιακού

14:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Mάχη» Ελλάδας και Τσεχίας για τη διεκδίκηση της δέκατης θέσης στη βαθμολογία της UEFA

14:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός: «Απάντησε» με… Θεοπούλα, μετά την απόρριψη της ένστασης του Αστέρα AKTOR

14:13 ΣΠΟΡ

Μικρός ανεμοστρόβιλος στο ΟΑΚΑ - Τι είναι το φαινόμενο Dust Devil (video)

14:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόβατς: «Απογοητευμένος ο Κωνσταντέλιας - Θα επιστρέψει πιο δυνατός»

13:49 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα εισιτήρια για το πρώτο ντέρμπι της Super League – Ξεκινούν από 20 ευρώ

13:24 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Συμφωνία με Κράσνονταρ για τον δανεισμό του Ντιέγκο Κόστα – Πότε έρχεται στη Θεσσαλονίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας