Super League 2: Στην Τούμπα το ΠΑΟΚ Β' - Ολυμπιακός Β' - Οι ημέρες και οι ώρες της πρεμιέρας

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την έναρξη της νέας σεζόν στη Super League 2, καθώς τη Δευτέρα (31/8) ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής. Το πρωτάθλημα θα ανοίξει την αυλαία του το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου.

Με το «καλημέρα» προκύπτει ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στη Νέα Σμύρνη, όπου ο Αστέρας AKTOR Β’ θα φιλοξενηθεί από τον Πανιώνιο. Η ομάδα του Γιάννη Κοντοέ καλείται να ξεκινήσει τη φετινή της προσπάθεια απέναντι σε έναν αντίπαλο με υψηλές απαιτήσεις.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β’ και τον Ολυμπιακό Β’. Οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο γήπεδο της Τούμπας, σε ένα παιχνίδι που δεσπόζει στο πρόγραμμα της πρεμιέρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας