Άρης - Ηρακλής 62-72: Δυνατό φιλικό τεστ στο Αλεξάνδρειο με νικητή τον «Γηραιό»

Ο Ηρακλής στην πρώτη του φιλική αναμέτρηση επικράτησε του Άρη με 72-62, σε αγώνα που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών στο «Nick Galis Hall».

Το παιχνίδι είχε προπονητικό χαρακτήρα και διήρκεσε τέσσερα οκτάλεπτα, με τις δύο ομάδες να... ξεμουδιάζουν έπειτα από μια περίοδο αδράνειας.

Για τον «Γηραιό», ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού στον καρπό του δεξιού του χεριού και προφυλάχθηκε για το υπόλοιπο του αγώνα.

Τα οκτάλεπτα: 12-18, 26-37, 46-59, 62-72

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Λουλουδιάδης, Δέλλας

ΑΡΗΣ (Ηλίας Καντζούρης): Μήτρου-Λονγκ 2, Robinson-Earl 15(1), Radanov 2, Χατζηλάμπρου 3(1), Πουλιανίτης, Μποχωρίδης 2, Jovic 9(1), Morgan 19(2), Liddell 8, Vrankovic 2.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Zoran Lukic): Lecque 6, Κουκ 1, Melvin 18(4), Styles 8(1), Horchler 15(2), Diarra 6(1), Hutson 5, Σλαφτσάκης 6, Σίλας 2, Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος 1, Σταυρακόπουλος 2, Κομνιανίδης.